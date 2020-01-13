Житель Самарской области погасил долг по алиментам после ограничения в праве управления автомобилем

Житель Самарской области погасил долг перед своими детьми после того, как судебные приставы ограничили его в праве управления транспортным средством, сообщает пресс-служба регионального УФССП.

На протяжении долгого времени гражданин О. не выплачивал двум своим несовершеннолетним сыновьям положенные им по закону алименты. Неисполнение родительских обязательств привело к образованию у мужчины задолженности по алиментным платежам свыше 420 тыс. рублей.

В рамках исполнительного производства судебным приставом-исполнителем Волжского района Самарской области вынесено постановление о запрете регистрационных действий в отношении транспортного средства должника, а также постановление об ограничении его в пользовании специальным правом.

Гражданин О. был предупрежден, что в случае если он сядет за руль своего автомобиля и данный факт будет зафиксирован, то его привлекут к административной ответственности, которая подразумевает наказание от 50 часов обязательных работ до лишения права управления транспортным средством с изъятием удостоверения на срок до 1 года.

Узнав о наложенных ограничениях и перспективе остаться без водительского удостоверения, гражданин О. поспешил оплатить задолженность перед своими детьми по алиментам в полном объеме.

Если мужчина опять начнет копить долг, то судебные приставы вновь примут в отношении него весь комплекс мер, предусмотренный Федеральным законом № 229-ФЗ "Об исполнительном производстве".