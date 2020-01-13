В АО "Транснефть — Приволга" завершился новогодний благотворительный марафон "Помогаем добрым делом". В рамках благотворительного марафона, проходившего с начала декабря, в аппарате управления и в филиалах акционерного общества были организованы 15 волонтерских акций, в которых приняли участие более 600 человек.

Работники АО "Транснефть - Приволга" по традиции организовали новогоднюю волонтерскую акцию для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, с ограниченными возможностями здоровья в г. Чапаевске (Самарская область).

По инициативе волонтеров 70 детей, обучающихся в начальной школе, в возрасте от 7 до 11 лет передали свои пожелания в аппарат управления общества. Письма были размещены на новогодней елке. Сотрудники на основании писем Деду Морозу приобрели для детей новогодние подарки. Вручение состоялось во время утренника в детском учреждении.

Сотрудники Самарского районного нефтепроводного управления (РНУ) совместно с представителями профсоюзного комитета организовали сбор средств для воспитанников Центра помощи для детей г. Тольятти. На собранные средств волонтеры Самарского РНУ приобрели логопедическое оборудование и подарки для воспитанников. Волонтеры предприятия передали подарки и сладости в детское учреждение, а также организовали новогодний квест.

Волонтеры Бугурусланского РНУ пригласили воспитанников ГБУСО "Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних "Аистёнок" и детей ГКОУ "Специальная (коррекционная) школа-интернат" в Бугурусланский драматический театр им. Н. В. Гоголя на спектакль "Золотой ключик" по мотивам одноимённой сказки А. Н. Толстого. После спектакля для детей была организована развлекательная программа, подарены сладкие подарки.

Работники линейной производственно-диспетчерской станции (ЛПДС) "Бавлы" и блочной комплектно-насосной станции (БКНС) "Поповка" устроили праздник для воспитанников ГКУ "Социальный приют для детей и подростков "Семья" в Бавлинском муниципальном районе". Для 26 ребят был организован выезд в Дом культуры "Ватан", где совместно с Молодёжным центром было проведено праздничное представление с конкурсами и играми. Для каждого ребёнка сотрудники станций подготовили сладкие подарки.

Волонтеры ЛПДС "Кротовка" поздравили детей из приюта ГКУ Самарской области "Кинель-Черкасский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних "Солнечный" в п. Подгорный. Помимо подарков для детей, они прибрели напольное покрытие в игровую комнату детского учреждения.

Сотрудники ООО "Транснефть Финанс" в г. Бугуруслане поздравили с Новым годом детей из ГКОУ "Специальная (коррекционная) школа-интернат" и подарили им 87 сладких подарков.

Сотрудники Волгоградского РНУ организовали новогодний праздник для воспитанников ГКОУ Волгоградская школа-интернат № 4. На собранные волонтерами филиала денежные средства был организован праздник, приобретены подарки, подготовлена развлекательная программа.

Рождественская акция проведена волонтерами Волгоградского РНУ для людей без определенного места жительства, проживающих в автономной некоммерческой организации социального обслуживания населения "Милосердие". На собранные волонтерами предприятия средства были закуплены конфеты, печенье, средства личной гигиены.

Работники Центральной базы производственного обслуживания закупили подарки для подопечных социально-реабилитационного центра "Наш дом" в г. Новокуйбышевске и организовали детский праздник.