СамГМУ победил в конкурсе лидирующих исследовательских центров по развитию "сквозных" цифровых технологий

Медицинский университет стал победителем конкурсного отбора на предоставление грантов на господдержку программ деятельности лидирующих исследовательских центров (ЛИЦ) в целях обеспечения реализации дорожных карт развития перспективных "сквозных" цифровых технологий по лоту: "Технологии виртуальной и дополненной реальности".

Сумма гранта на два года составит 275 млн рублей. Всего же с учетом внебюджетного софинансирования на реализацию программы ЛИЦ будет затрачено около 500 млн рублей.

Организатором конкурса выступило министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ. В отборе принимали участие четыре вуза: Новгородский государственный университет им. Ярослава Мудрого, АНО ВО "Иннополис", Дальневосточный федеральный университет и Самарский государственный медицинский университет.

По итогам конкурса СамГМУ получит грант на реализацию программы ЛИЦ по теме "Платформенная технология виртуальной и дополненной реальности для оценки и развития человека". На базе университета планируется разработать инфраструктурную цифровую платформу, предназначенную для создания решений (математических моделей, цифровых технологий, исследовательских инструментов, методических рекомендаций и продуктов для пользователей) на основе технологий захвата движений в VR/AR, средств разработки VR/AR-контента, обеспечивающих трансформацию приоритетных отраслей экономики и социальной сферы, предназначенной для создания решений, а также ряд готовых решений для предприятий реального сектора экономики.

Ректор СамГМУ Александр Колсанов отметил, что в последние несколько лет при участии правительства, губернатора Самарской области Дмитрия Азарова и IT-компаний в регионе активно формируется новая отрасль "Информационные технологии в медицине". А медицинский университет входит в Научно-образовательный центр (НОЦ) Самарской области. Задача создать в стране 15 НОЦ мирового уровня поставлена президентом России Владимиром Путиным. Губернатор Дмитрий Азаров поручил правительству области создать региональный центр, который работает с 3 июня 2019 года. Он призван объединить возможности вузов, ведущих промышленных предприятий и институтов развития для разработки решений для создания высокотехнологичных конкурентоспособных изделий с применением новых производственных технологий.

"Сегодня университет реализует целый спектр платформенных решений, — говорит ректор СамГМУ Александр Колсанов. — Это диагностические и реабилитационные системы, основанные на технологиях виртуальной и дополненной реальности, искусственного интеллекта, это образовательные продукты для вузов и предприятий реального сектора экономики, системы трекинга для промышленности и медицины".