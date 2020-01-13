Мэра Октябрьска оштрафовали за нежелание убирать несанкционированные мусорки

Прокуратура Октябрьска при проверках обнаружила в городе 46 несанкционированных площадок для сбора мусора, сообщает надзорное ведомство.

Кроме того, эти площадки не соответствовали санитарно-эпидемиологическим требованиям: вместо контейнеров там, как правило, стояли железобетонные кольца, расположенные не на твердом водонепроницаемом покрытии, не ограниченные бордюром и зелеными насаждениями. Вокруг самих площадок не было ограждения. Помимо этого, вокруг колец были разбросаны оконные рамы, фрагменты стекла, крупные ветки деревьев и иной строительный и хозяйственный мусор.

Из-за этого в адрес главы города внесли представление об устранении нарушений, но администрация города не приняла никаких мер, чтобы устранить их.

По факту бездействия администрации Октябрьска прокуратура направила иск в городской суд с требованием обязать принять необходимые меры. В октябре 2019 г. суд удовлетворил иск в полном объеме.

Кроме того, из-за невыполнения требований прокурора 10 января главу города Александру Гожую суд привлек к административной ответственности по 17.7 КоАП РФ и назначил штраф 2 тыс. рублей.