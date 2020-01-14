Еще 39 самарских детсадов перейдет под охрану Росгвардии

В январе 2020 г. вневедомственная охрана Федеральной службы войск национальной гвардии возьмет под охрану еще 39 детских садов Самары, пишет "Самарское обозрение". Уже сейчас договоры на оперативное реагирование с подразделениями Росгвардии заключены у 487 дошкольных образовательных учреждений. Всего на территории региона их 769.

В региональном управлении Росгвардии также рассказали про план Министерства просвещения РФ по обеспечению безопасности на 2019 год. Один из его пунктов требует обеспечить образовательные учреждения инженерно-техническими средствами, в том числе кнопкой тревожной сигнализации с выводом на пульт вневедомственной охраны Росгвардии. "В 2019 г. за счет бюджета Самарской области оборудовано средствами тревожной сигнализации 297 детских дошкольных образовательных учреждений, с 34 из них в настоящее время заключены договоры на охрану", — сообщили в самарском управлении службы.