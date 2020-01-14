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Валерий Бондаренко покажет в январе в "Художественном" итальянскую комедию и драму с Аль Пачино Киноклуб “Треугольник” в январе: премьеры, встреча с режиссером и самарский спектакль "Вторжение" в Киномакс Узнать, чем закончится легендарная сага "Звездные войны", можно перед Новым годом В "Треугольнике" покажут новый фильм Кристофа Оноре

Кино Культура

Валерий Бондаренко покажет в январе в "Художественном" итальянскую комедию и драму с Аль Пачино

САМАРА. 14 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Во вторник, 14 января, в кинотеатре "Художественный" стартует январская программа Валерия Бондаренко "Страх высоты".

14 января, в 19:00, в рубрике "Люблю" киновед покажет и обсудит со зрителями фильм Эрманно Ольми "Да здравствует синьора!" / Lunga vita alla signora! (Италия, 1987, 18+). Комедия о высшем обществе была удостоена премии "Серебряный лев" Венецианского кинофестиваля (1987).

28 января, в 19:00, в рубрике "Не люблю" пройдет кинолекторий по картине Нормана Джуисона "Правосудие для всех"/…And Justice for All (США, 1979, 16+). Главную роль в картине исполнил Аль Пачино. Криминальная драма о несовершенствах судебной системы была номинирована на "Оскар" в 1980 году ("Лучшая мужская роль (Аль Пачино)" и "Лучший сценарий").

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