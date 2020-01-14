В шести самарских школах нашли нарушения законодательства о наркотиках

Прокуратура Промышленного района Самары внесла представления руководителям шести образовательных учреждений города. Их обязали устранить нарушения законодательства о наркотиках, психотропных веществах и их прекурсорах. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в надзорном ведомстве.

Нарушения выявили в декабре 2019 г. во время проверок в школах № 124, 43, 49, 154, 108, а также в техническом лицее им. С. П. Королева.

Используемые учителями химии в некоторых школах концентрированные растворы серной и соляной кислот, согласно действующему законодательству, являются прекурсорами наркотических средств и психотропных веществ. Учет их расходования должен вестись в специальных журналах согласно "Правилам ведения и хранения специальных журналов регистрации операций, связанных с оборотом прекурсоров наркотических средств и психотропных веществ". Но при проверках в школах сотрудники прокуратуры нашли нарушения ведения таких журналов.

"Учитывая, что выявленные нарушения не относятся к числу грубых, прокуратура района в адрес руководителей образовательных учреждений внесла представления об устранении, — поясняют в надзорном ведомстве. — Акты прокурорского реагирования находятся на стадии рассмотрения".