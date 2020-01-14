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Литература Культура

Стартовал прием заявок на конкурс короткого рассказа "Сестра таланта — 2020"

САМАРА. 14 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В СОУНБ с 9 января до 1 марта открыт прием заявок на Межрегиональный конкурс короткого рассказа "Сестра таланта — 2020". К участию в конкурсе приглашают авторов от 12 до 30 лет, пишущих на русском языке.

Отбор проводится в трех возрастных группах: от 12 до 17 лет, от 18 до 24 лет и от 25 до 30 лет включительно.

Тематика для произведений — свободная, ограничение существует только по объему рассказа: не больше 5 тыс. компьютерных знаков (с пробелами).

Рассказы принимаются до 1 марта на электронный адрес: sestra_talanta2020@mail.ru.

Присланные работы жюри оценивает по наличию художественного образа, выразительности языка, грамотности.

В жюри конкурса "Сестра таланта — 2020" входят: самарский писатель, лауреат литературной премии "Дебют" Андрей Олех, самарский писатель, председатель Самарского отделения союза писателей России Александр Громов, главный редактор "Литературной газеты" Максим Замшев, детский писатель-фантаст Дмитрий Емец, лауреат литературной премии "Дебют", главный редактор радио "Глаголев FM" Евгений Бабушкин.

Объявят и наградят лауреатов конкурса 28 марта.

Софья Сыромятникова, руководитель центра поддержки и развития чтения СОУНБ: "Интерес к конкурсу возрастает с каждым годом, как и уровень работ участников. Если в первые годы существования конкурса рассказы были похожи скорее на сочинения или на эссе, то теперь многие из них можно назвать полноценными художественными произведениями".

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