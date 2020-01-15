В Самаре демонтируют павильоны остановок общественного транспорта. Жители города обратили внимание, что убраны остановки на Московском шоссе и ряде других улиц.

По информации министерства имущественных отношений Самарской области, в настоящее время закончился срок действия договора на установку и эксплуатацию рекламных конструкций в виде остановочных павильонов.

"В соответствии с ФЗ "О рекламе", а также на основании того, что остановочные павильоны являются частной собственностью владельца рекламной компании, осуществляется их демонтаж. Монтаж новых остановочных павильонов уже начался", - говорится в сообщении ведомства.