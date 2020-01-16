16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
На территории Похвистневского района зафиксирован очаг бешенства В Курумоче задержано более 55 кг красной икры без ветеринарных документов В ближайшие дни в Самарской области будет идти снег с дождем На ул. Льва Толстого ограничат движение из-за ремонта водопровода В Самаре демонтируют павильоны остановок общественного транспорта

Общество

В ближайшие дни в Самарской области будет идти снег с дождем

САМАРА. 16 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 52
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

16 и 17 января, в связи с прохождением активных фронтальных разделов через Среднюю Волгу, в Самарской области ожидается ухудшение погодных условий: осадки местами сильные в виде снега, мокрого снега, дождя с порывистым ветром, гололедом, налипанием мокрого снега. Осложнится ситуация на дорогах, связанная с образованием местами снежных заносов, наката, гололедицы, пишет Приволжское УГМС.

В четверг, 16 января, днем облачно. Осадки в виде мокрого снега и дождя, местами гололед. Ветер юго-западный 8-13 м/с. Местами порывы 15-20 м/с. Температура воздуха -3...+2 °C.

В пятницу, 17 января, ночью осадки, местами сильные преимущественно в виде мокрого снега, местами гололед, налипание мокрого снега. Ветер западный 7-12 м/с. Температура воздуха -0...-5 °C. Днем осадки преимущественно в виде мокрого снега, местами гололед. Ветер западный 7-12 м/с. Температура воздуха -3...+2 °C.

В субботу, 18 января, ночью местами небольшой снег. Ветер северо-западный 7-12 м/с. Температура воздуха -2...-7 °C. Местами гололедица. Днем местами небольшой снег. Ветер северо-западный 7-12 м/с.
Температура воздуха 0...-5 °C.

Гид потребителя

Фото на сайте

В Самаре появился новогодний трамвай

В Самаре появился новогодний трамвай

В Самаре открыли мемориальные доски легендарным разведчикам

В Самаре открыли мемориальные доски легендарным разведчикам

Каких животных можно увидеть в Самарском океанариуме

Каких животных можно увидеть в Самарском океанариуме

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2