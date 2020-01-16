В ближайшие дни в Самарской области будет идти снег с дождем

16 и 17 января, в связи с прохождением активных фронтальных разделов через Среднюю Волгу, в Самарской области ожидается ухудшение погодных условий: осадки местами сильные в виде снега, мокрого снега, дождя с порывистым ветром, гололедом, налипанием мокрого снега. Осложнится ситуация на дорогах, связанная с образованием местами снежных заносов, наката, гололедицы, пишет Приволжское УГМС.
В четверг, 16 января, днем облачно. Осадки в виде мокрого снега и дождя, местами гололед. Ветер юго-западный 8-13 м/с. Местами порывы 15-20 м/с. Температура воздуха -3...+2 °C.
В пятницу, 17 января, ночью осадки, местами сильные преимущественно в виде мокрого снега, местами гололед, налипание мокрого снега. Ветер западный 7-12 м/с. Температура воздуха -0...-5 °C. Днем осадки преимущественно в виде мокрого снега, местами гололед. Ветер западный 7-12 м/с. Температура воздуха -3...+2 °C.
В субботу, 18 января, ночью местами небольшой снег. Ветер северо-западный 7-12 м/с. Температура воздуха -2...-7 °C. Местами гололедица. Днем местами небольшой снег. Ветер северо-западный 7-12 м/с.
Температура воздуха 0...-5 °C.