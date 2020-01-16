В ближайшие дни в Самарской области будет идти снег с дождем

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16 и 17 января, в связи с прохождением активных фронтальных разделов через Среднюю Волгу, в Самарской области ожидается ухудшение погодных условий: осадки местами сильные в виде снега, мокрого снега, дождя с порывистым ветром, гололедом, налипанием мокрого снега. Осложнится ситуация на дорогах, связанная с образованием местами снежных заносов, наката, гололедицы, пишет Приволжское УГМС.