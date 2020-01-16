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Общество

В Курумоче задержано более 55 кг красной икры без ветеринарных документов

САМАРА. 16 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Сотрудниками ветеринарного надзора Управления Россельхознадзора по Самарской области в Международном аэропорту "Курумоч" при досмотре багажа, принадлежащего бортпроводнику одной из авиакомпаний, была обнаружена икра красная лососевая в количестве 55,6 кг, сообщает пресс-служба ведомства.

Фото: Управление Россельхознадзора по Самарской области

В результате досмотра было установлено, что на данную продукцию отсутствуют ветеринарные сопроводительные документы, свидетельствующие о качестве и безопасности икры.

Со слов гражданина, осуществившего перевозку, данная икра была приобретена им на рынке в г. Анадырь Чукотского автономного округа, и в последствии перевезена авиасообщением в Москву, а уже в дальнейшем партия икры была перенаправлена в Самару.

В настоящее время обнаруженная икра, в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в области ветеринарии, была изъята и помещена на ответственное хранение до окончания расследования. В отношении бортпроводника проводится административное производство.

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