В Курумоче задержано более 55 кг красной икры без ветеринарных документов

Сотрудниками ветеринарного надзора Управления Россельхознадзора по Самарской области в Международном аэропорту "Курумоч" при досмотре багажа, принадлежащего бортпроводнику одной из авиакомпаний, была обнаружена икра красная лососевая в количестве 55,6 кг, сообщает пресс-служба ведомства.

В результате досмотра было установлено, что на данную продукцию отсутствуют ветеринарные сопроводительные документы, свидетельствующие о качестве и безопасности икры.

Со слов гражданина, осуществившего перевозку, данная икра была приобретена им на рынке в г. Анадырь Чукотского автономного округа, и в последствии перевезена авиасообщением в Москву, а уже в дальнейшем партия икры была перенаправлена в Самару.

В настоящее время обнаруженная икра, в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в области ветеринарии, была изъята и помещена на ответственное хранение до окончания расследования. В отношении бортпроводника проводится административное производство.