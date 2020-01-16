Автобусы №67 перестали заезжать к ТЦ "Мега"

В четверг, 16 января, автобусы №67 следуют по маршруту без заезда к ТЦ "Мега", сообщает "СамараАвтоГаз". Причиной стал гололед.
Высадка и посадка пассажиров осуществляется только на остановках общественного транспорта.
В четверг, 16 января, автобусы №67 следуют по маршруту без заезда к ТЦ "Мега", сообщает "СамараАвтоГаз". Причиной стал гололед.
Высадка и посадка пассажиров осуществляется только на остановках общественного транспорта.
Популярность - количество посещений публикаций с упоминанием субъекта за определенный период времени.
Активность - количество публикаций с упоминанием субъекта за определенный период времени.