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Общество

Автобусы №67 перестали заезжать к ТЦ "Мега"

САМАРА. 16 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В четверг, 16 января, автобусы №67 следуют по маршруту без заезда к ТЦ "Мега", сообщает "СамараАвтоГаз". Причиной стал гололед.

Высадка и посадка пассажиров осуществляется только на остановках общественного транспорта.

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