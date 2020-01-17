В Самаре найдена девочка, разыскиваемая французской полицией

Шестилетнюю девочку, ранее разыскиваемую французской полицией, судебные приставы Межрайонного отдела по исполнению особых исполнительных производств и розыску нашли в Самаре, сообщает пресс-служба УФССП Самарской области.

Департамент государственной политики в сфере защиты прав детей Министерства просвещения Российской Федерации обратился с заявлением о возбуждении исполнительного производства в Управление ФССП России по Самарской области.

В Межрайонном отделе судебных приставов по исполнению особых исполнительных производств и розыску было возбуждено исполнительное производство об установлении местонахождения несовершеннолетней девочки.

В рамках исполнительного производства судебными приставами-исполнителями заведено разыскное дело. Работниками отдела по розыску должников, их имущества и детей проведена работа по установлению места нахождения девочки и ее матери, в результате которой адрес проживания женщины с ребенком был установлен.

Исполнительное производство об установлении местонахождения девочки окончено в связи с ее розыском.