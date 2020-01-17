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Общество

МЧС настоятельно рекомендует не купаться в прорубях на Крещение

САМАРА. 17 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В пятницу, 17 января, ГУ МЧС России по Самарской области распространило обращение к жителям региона в связи с предстоящими крещенскими праздниками - не выходить на лед 18, 19 января и в последующие дни. Купание на открытых водоемах в эти дни чрезвычайно опасно, говорится в сообщении.

Фото: 63.mchs.gov.ru

Сегодня в районе Полевого спуска Самары состоялось выездное совещание ГУ МЧС России по Самарской области, в ходе которого руководство главка пришло к выводу о существовании значительных рисков провала людей под лед в случае их выхода на лед.

В связи с этим Главным управлением направлено обращение к главе Самары Елене Лапушкиной о прекращении подготовки мест для проведения купания на реке Волга в районе Полевого спуска и других местах на отрытых водоемах в границах города.

ГУ МЧС сообщает: прогноз погоды, предоставленный 13 января, о грядущих минусовых температурах в регионе, не оправдался. Всю неделю в области идут дожди и мокрый снег, температура воздуха сохраняется на плюсовых отметкаж. А это значит, что лед на открытых водоемах значительно ослаб.

Поэтому МЧС обращается к жителям г. Самары и Самарской области с просьбой воздержаться  от выхода на лед и купания в открытых водоемах в дни празднования Крещения Господня — это чрезвычайно опасно.
 

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