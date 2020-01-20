Синоптики прогнозируют снег в Самарской области в начале недели

Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В начале рабочей недели очередной атлантический циклон, перемещаясь вглубь Европейского материка, вновь подчинит своему влиянию Среднее Поволжье, в том числе и Самарскую область, сообщает Приволжское УГМС.