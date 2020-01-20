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Общество

Синоптики прогнозируют снег в Самарской области в начале недели

САМАРА. 20 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В начале рабочей недели очередной атлантический циклон, перемещаясь вглубь Европейского материка, вновь подчинит своему влиянию Среднее Поволжье, в том числе и Самарскую область, сообщает Приволжское УГМС.

В понедельник, 20 января, днем облачно. Местами небольшие осадки преимущественно в виде снега. Ветер западный 5-10 м/с. Температура воздуха +1...-4 °C. Местами гололедица.

Во вторник, 21 января, ночью местами небольшой снег. Ветер западный 7-12 м/с. Температура воздуха -0...-5 °C. Местами гололедица. Днем местами небольшой снег. Ветер западный 7-12 м/с. Температура воздуха +2...-3 °C. Местами гололедица.

В среду, 22 января, ночью осадки, в виде мокрого снега. Ветер юго-западный 7-12 м/с. Местами порывы 15-20 м/с. Температура воздуха -0...-5 °C. Местами гололедица. Днем осадки, в виде мокрого снега .
Ветер юго-западный 7-12 м/с. Местами порывы 15-20 м/с. Температура воздуха +2...-3 °C.

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