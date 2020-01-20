16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В регионе побиты температурные рекорды Синоптики прогнозируют снег в Самарской области в начале недели В регионе обнаружен очаг африканской чумы свиней В Тольятти спасли хищную птицу, застрявшую на чердаке жилого дома МЧС настоятельно рекомендует не купаться в прорубях на Крещение

Общество

В регионе побиты температурные рекорды

САМАРА. 20 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 28
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В минувшую субботу, 18 января, в Самарской области был перекрыт абсолютный максимум температуры воздуха, сообщает пресс-служба "Приволжского УГМС".

Теплее всего было в Кинель-Черкассах — 2,7 градусов, что превысило показатель 2003 г. на 1,4. В АГЛОСе также был перекрыт рекорд 2003 г., там синоптики зафиксировали 2,6 градусов, против 1,4 17 лет назад. До 2,5 градусов поднялся столбик термометра в Тольятти, что теплее, чем в 2007 на 0,3 градусов. 1,9 градусов тепла было в Безенчуке, показатель 2003 г. оказался превышен на 1,6 градусов. В Клявлино, Авангарде и Челно-Вершины также было теплее, чем в 2003 году. А Самара, большая Глушица и Серноводск побили рекорды 1952 года. В областной столице синоптики зафиксировали 1,7 градусов, что на 1,5 градуса выше, чем полвека назад.

 По сведению Гидрометцентра России во второй декаде января средняя температура воздуха ожидается выше нормы на 9 градусов.

Гид потребителя

Фото на сайте

В Самаре появился новогодний трамвай

В Самаре появился новогодний трамвай

В Самаре открыли мемориальные доски легендарным разведчикам

В Самаре открыли мемориальные доски легендарным разведчикам

Каких животных можно увидеть в Самарском океанариуме

Каких животных можно увидеть в Самарском океанариуме

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2