В регионе побиты температурные рекорды

В минувшую субботу, 18 января, в Самарской области был перекрыт абсолютный максимум температуры воздуха, сообщает пресс-служба "Приволжского УГМС".

Теплее всего было в Кинель-Черкассах — 2,7 градусов, что превысило показатель 2003 г. на 1,4. В АГЛОСе также был перекрыт рекорд 2003 г., там синоптики зафиксировали 2,6 градусов, против 1,4 17 лет назад. До 2,5 градусов поднялся столбик термометра в Тольятти, что теплее, чем в 2007 на 0,3 градусов. 1,9 градусов тепла было в Безенчуке, показатель 2003 г. оказался превышен на 1,6 градусов. В Клявлино, Авангарде и Челно-Вершины также было теплее, чем в 2003 году. А Самара, большая Глушица и Серноводск побили рекорды 1952 года. В областной столице синоптики зафиксировали 1,7 градусов, что на 1,5 градуса выше, чем полвека назад.

По сведению Гидрометцентра России во второй декаде января средняя температура воздуха ожидается выше нормы на 9 градусов.