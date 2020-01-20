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Общество

В Курумоче сожжено 720 кг запрещенных к ввозу продуктов

САМАРА. 20 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В период с 1 по 31 декабря прошлого года сотрудниками Управления Россельхознадзора по Самарской области при осуществлении государственного карантинного фитосанитарного контроля подкарантинной продукции в Курумоче было оформлено 13 актов карантинного фитосанитарного контроля.

При досмотре ручной клади и багажа у 163 авиапассажиров, прибывших из республик Таджикистан и Узбекистан, было выявлено 720 кг фруктов, овощей, сухофруктов, орехов, круп, чая, растений, специй и семян моркови, которые запрещены к ввозу в Россию. Вся подкарантинная продукция была уничтожена путем сжигания в утилизационной печи аэропорта. 

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