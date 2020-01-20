В Курумоче сожжено 720 кг запрещенных к ввозу продуктов

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В период с 1 по 31 декабря прошлого года сотрудниками Управления Россельхознадзора по Самарской области при осуществлении государственного карантинного фитосанитарного контроля подкарантинной продукции в Курумоче было оформлено 13 актов карантинного фитосанитарного контроля.