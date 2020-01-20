За год приставы депортировали из Самарской области 767 мигрантов

За 2019 г. сотрудники УФССП России по Самарской области отправили на родину 767 иностранцев. Чаще всего депортируют граждан бывших союзных республик. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

За свой счет уехали домой 370 нелегальных мигрантов.

Мигранты, могут въехать в Россию через КПП, что не требует получения визы. Но по истечении разрешенных 90 суток пребывания, они должны добровольно покинуть страну.

Такое нарушение наказывается штрафом от 2 до 5 тыс. руб. с принудительным выдворением за пределы РФ. Более того, нарушители смогут вернуться в Россию не ранее, чем через пять лет.