16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Самара вошла в топ-20 ленивых городов России В Курумоче сожжено 720 кг запрещенных к ввозу продуктов В регионе побиты температурные рекорды Синоптики прогнозируют снег в Самарской области в начале недели В регионе обнаружен очаг африканской чумы свиней

Общество

За год приставы депортировали из Самарской области 767 мигрантов

САМАРА. 20 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 13
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

За 2019 г. сотрудники УФССП России по Самарской области отправили на родину 767 иностранцев. Чаще всего депортируют граждан бывших союзных республик. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

За свой счет уехали домой 370 нелегальных мигрантов.

Мигранты, могут въехать в Россию через КПП, что не требует получения визы. Но по истечении разрешенных 90 суток пребывания, они должны добровольно покинуть страну.

Такое нарушение наказывается штрафом от 2 до 5 тыс. руб. с принудительным выдворением за пределы РФ. Более того, нарушители смогут вернуться в Россию не ранее, чем через пять лет.

Гид потребителя

Фото на сайте

В Самаре появился новогодний трамвай

В Самаре появился новогодний трамвай

В Самаре открыли мемориальные доски легендарным разведчикам

В Самаре открыли мемориальные доски легендарным разведчикам

Каких животных можно увидеть в Самарском океанариуме

Каких животных можно увидеть в Самарском океанариуме

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2