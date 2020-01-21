В понедельник, 20 января, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров провел заседание Совета по национальным и приоритетным проектам. Глава региона и члены кабмина подвели итоги реализации национальных проектов, обсудили план работы на год 2020 и его корректировку в соответствии с задачами, поставленными президентом страны Владимиром Путиным в послании Федеральному Собранию.

Открывая заседание, Дмитрий Азаров подчеркнул: "Особый динамизм нашей работе придают новые инициативы, прозвучавшие в послании президента страны Владимира Владимировича Путина, — сказал губернатор. – Еще раз обращаю внимание: даже сроки проведения Послания говорят о том, что сегодня перед нами стоит задача полной мобилизации работы, концентрации на воплощении в жизнь приоритетных для нашей страны, а значит, и всего общества, целей".

Прошедший 2019 год был успешным для Самарской области, регион отмечен как лидер по реализации большинства нацпроектов, в том числе "Безопасные и качественные автомобильные дороги", "Культура", "Формирование комфортной городской среды".

"Наши успехи отмечены и на федеральном уровне, мы себе это смело можем занести в актив. Но начался 2020 год, и нам заново нужно достигать результатов, четко выполнять все задачи — на 2020 год они еще жестче, чем на год 2019, — обратился к коллегам Дмитрий Азаров. — Красной линией в выступлении Владимира Владимировича прошла мысль: "величие страны — достоинство граждан". Это та связь общества и государства, которая задает основное направление работы всех органов власти".

Дмитрий Азаров напомнил, во время послания глава государства огласил беспрецедентные меры социальной поддержки, которые вступают в силу уже с 1 января 2020 года. Это выплата материнского капитала в размере 466 617 рублей при рождении уже первого ребенка, увеличение его суммы на 150 тысяч при рождении второго ребенка, обеспечение бесплатным горячим питанием всех учеников начальных классов, доплаты классным руководителям и многое другое. По предварительным расчетам, в Самарской области в 2020 году на получение маткапитала могут претендовать более 20 тысяч семей, родивших первого или второго ребенка.

Также с 1 января 2020-го введена ежемесячная выплата на детей в возрасте от 3 до 7 лет семьям с доходом ниже величины регионального прожиточного минимума.

В связи с этим губернатор поручил членам правительства в кратчайшие сроки проревизировать решения о мерах соцподдержки, принятые регионом ранее, проанализировать их и понять, что нужно скорректировать в соответствии с принятыми на федеральном уровне решениями.

"Коллеги, главные вопросы, которые выделяют и граждане страны, и президент — это демография и здравоохранение. Собственно, опрос жителей показал, что на территории Самарской области именно эти два нацпроекта люди для себя лично считают наиболее важными", — подчеркнул Дмитрий Азаров.

Особое внимание при этом уделяется поддержке материнства и детства, стимулированию молодых семей к появлению ребенка. И в этом вопросе 63-й регион уже движется в соответствии с логикой послания президента страны и потребностями граждан. К примеру, по поручению Дмитрия Азарова с 1 января 2020-го в Самарской области введена дополнительная мера поддержки семей, где рождается первенец, — "Подарок новорожденному".

Подробно о том, какие меры предприняты регионом по вопросам поддержки семьи, материнства, детства и старшего поколения в рамках реализации нацпроекта "Демография" в 2019 году, доложил заместитель председателя правительства Самарской области Александр Фетисов. Он сообщил, что все целевые показатели нацпроекта были достигнуты, за исключением показателя "Суммарный коэффициент рождаемости".

На совещании было отмечено, что риск недостижения данного показателя Самарская область, равно как и большинство других субъектов РФ, отмечала с самого начала и доводила эти сведения до федерального министерства. При этом зампред областного правительства сообщил, что все запланированные на 2019 год мероприятия по выплатам и процедурам ЭКО выполнены в полном объеме: на 2019 год было запланировано 1740 процедур ЭКО, фактически выполнено 2274.

Зампред правительства также доложил, что в рамках регионального проекта "Старшее поколение" все целевые показатели выполнены или перевыполнены. К примеру, число самарцев предпенсионного возраста, прошедших профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование, составило 3966 человек при плане 1076, а охват граждан старшего трудоспособного возраста профилактическими осмотрами составил 47,8% при плановых 24,2%.

Кроме того, в 2019 году дан старт внедрению системы долговременного ухода в двух пилотных районах — Большеглушицком и Приволжском. Планируется, что в текущем году система заработает в Самаре и Отрадном.

"Принципиальным отличием этой системы является использование проактивного метода выявления граждан, нуждающихся в социальном обслуживании, — добавил Александр Фетисов. — К 2024 году в систему долговременного ухода будут включены все муниципальные образования Самарской области".

По нацпроекту "Здравоохранение" региону также удалось достигнуть почти всех показателей, а в отельных случаях — перевыполнить их. Так по информации министра здравоохранения региона Михаила Ратманова, в 2019 году смертность снизилась на 1300 человек по сравнению с 2018-м. В рамках проекта "Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи" на территории области построены и введены в эксплуатацию 14 фельдшерско-акушерских пунктов. Кроме того, в июле 2019 года в сельские районы губернии поставлены 20 высокопроходимых автомобилей "Нива" для сотрудников ФАПов и ОВОПов, которые смогут приезжать по вызовам на дом к пациентам.

С начала 2019 года принципы "бережливого производства" были введены в 32 поликлинических отделениях и в 26 медицинских организациях. Кроме того, по собственной инициативе к проекту присоединились еще 20 поликлинических отделений без привлечения дополнительного внешнего финансирования. Глава региона отметил, что, несмотря на успехи области в вопросе модернизации первичного звена здравоохранения, в этом направлении еще многое предстоит сделать.

В частности, Дмитрий Азаров поручил в кратчайшие сроки завершить работу по утверждению региональной программы модернизации первичного звена. "Мы направили свои предложения, сделали это в опережающем темпе, теперь необходимо как можно быстрее получить мнение коллег из федерального центра по нашим предложениям, по нашей программе, чтобы как можно скорее и во всеоружии подойти к ее воплощению в жизнь", — обратился к Михаилу Ратманову Дмитрий Азаров.

Подводя итоги реализации нацпроекта "Образование", Александр Фетисов также подчеркнул, что по всем показателям были достигнуты плановые значения, а по некоторым — перевыполнены. К примеру, доля образовательных организаций, обеспеченных высокоскоростным интернетом, достигла 75%, что в 2,5 раза выше запланированного.

Дмитрий Азаров подчеркнул: в соответствии с посланием президента сейчас необходимо сконцентрироваться на работе по обеспечению горячим питанием учеников начальных классов во всех школах, а также проанализировать потребность региона в открытии новых школ.

"Мы должны, не дожидаясь тех сроков, которые в поручении утверждены, провести ревизию школ на предмет их готовности обеспечить младшеклассников горячим питанием. В целом мы ситуацию прекрасно понимаем: перед началом учебного года каждый раз проводится обследование учреждений, поэтому считаю, первая информация должна быть не позднее 10 февраля, — обратился Дмитрий Азаров к министру образования региона Виктору Акопьяну. — Отдельно акцентирую ваше внимание на том, что Президент дал поручение еще раз проревизировать, какое количество мест в школах необходимо. К этому вопросу необходимо подойти самым внимательным образом, изучить потребность не только в строительстве новых школ, но и в реконструкции, капитальном ремонте зданий. Здесь также сроки жесткие для себя обозначим — до 10 февраля".

Об исполнении национальных проектов экономического и инфраструктурного блока доложили председатель правительства Самарской области Виктор Кудряшов и заместитель председателя правительства Александр Карпушкин.

Председатель правительства подробно остановился на национальном проекте "Повышение производительности труда и поддержка занятости населения". Если по плану на 2019 году предполагалось вовлечь в нацпроект 55 предприятий региона, по факту в нацпроект уже включились 72 предприятия, а в планах на 2020 — вовлечь еще 84. Кроме того, количество сотрудников предприятий, обученных методам бережливого производства, составило 694 человека (при плане на 2019 год — 583 человека). На 31 предприятии региона было организовано переобучение, повышение квалификации 2154 работников, что превысило плановое значение в 2,8 раза.

"Хотел бы отметить, что ход реализации и достижение показателей национального проекта Самарской областью высоко оценивается на федеральном уровне. Так, по информации Минэкономразвития России Самарская область входит в число 5 регионов-лидеров по реализации национального проекта", — сказал Виктор Кудряшов.

Подводя итоги заседания, глава региона поручил членам правительства в кратчайшие сроки подготовить план реализации послания президента и мобилизовать усилия по реализации нацпроектов. "Совершенно точно нам есть над чем работать, сделать выводы из опыта работы 2019 года и из опыта взаимодействия с федеральными министерствами, — обратился к членам кабмина Дмитрий Азаров — Исполнение целевых показателей остается непреложной задачей".

При этом глава региона подчеркнул: еще одна важнейшая задача, поставленная президентом, — вовлечение людей в реализацию значимых и крупных проектов, максимальная открытость органов власти во взаимодействии с гражданами.

"В нашей работе необходимо советоваться с людьми при принятии всех решений. Как это технически реализовать — это уже задача того или иного подразделения, органа власти, — отметил Дмитрий Азаров. — Некоторый разрыв, который иногда происходит на любом уровне во взаимопонимании власти и общества, случается из-за того, что у людей нет полной информации. Очень опасно, когда человек, заняв высокую должность, считает, что он автоматически становится самым умным, самым компетентным, и ему советы не нужны. Это совершенно точно приводит к ошибкам и просчетам".

В связи с этим губернатор поручил проанализировать деятельность и кадровый состав всех общественных советов и других органов, ответственных за взаимодействие с населением, "перезагрузить" их работу, чтобы вывести взаимодействие с населением на качественно новый уровень.

"Мы с вами видим по той активности, которая есть у жителей Самарской области, что людей небезразличных становится все больше, —обратился Дмитрий Азаров к членам Совета. — Не нужно опасаться приглашать активных людей, имеющих свою точку зрения, зачастую отличную от вашей, в общественные советы. Нужно приглашать, анализировать, понимать их предложения, видеть в них рациональное зерно".