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Общество

Около лыжной базы "Чайка" ограничат движение из-за марафона "Сокольи Горы"

САМАРА. 21 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самаре 1 и 2 февраля ограничат движение из-за лыжного марафона "Сокольи Горы".

Фото: администрации Самары пресс-служба

Ограничение будет действовать с 7:00 до 16:30 на дороге от лыжной базы "Чайка" до поворота на кладбище "Лесное".

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