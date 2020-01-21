Около лыжной базы "Чайка" ограничат движение из-за марафона "Сокольи Горы"

В Самаре 1 и 2 февраля ограничат движение из-за лыжного марафона "Сокольи Горы".
Ограничение будет действовать с 7:00 до 16:30 на дороге от лыжной базы "Чайка" до поворота на кладбище "Лесное".
В Самаре 1 и 2 февраля ограничат движение из-за лыжного марафона "Сокольи Горы".
Ограничение будет действовать с 7:00 до 16:30 на дороге от лыжной базы "Чайка" до поворота на кладбище "Лесное".
Популярность - количество посещений публикаций с упоминанием субъекта за определенный период времени.
Активность - количество публикаций с упоминанием субъекта за определенный период времени.