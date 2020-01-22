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Пожары Происшествия

Погибшими при пожаре в Тольятти оказались супруги, а спасенным - их 11-летний сын

ТОЛЬЯТТИ. 22 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Во вторник, 21 января, Центральным межрайонным следственным отделом города Тольятти СУ РФ начата доследственная проверка по факту обнаружения тел мужчины и женщины при тушении пожара в квартире в Комосомольском районе, об этом сообщили в СУ СК РФ по Самарской области.

Фото: СУ СК по Самарской области

Напомним, что по данным регионального Управления МЧС, сообщение о пожаре в квартире дома № 27 по ул. Гидротехнической поступило к ним в 19:11. При тушении в квартире были обнаружены тела мужчины и женщины. Пожарным удалось спасти 11-летнего мальчика.

Как пояснили в СУ СК РФ по Самарской области, спасенным оказался сын погибшей семейной пары. В настоящее время мальчик находится в больнице, где ему оказывается вся необходимая медицинская помощь.

В рамках начатой доследственной проверки назначено пожаро-техническое исследование, с целью определения причины пожара. Следствием выясняются все обстоятельства происшествия и причины ему предшествующие.

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