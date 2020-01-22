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Общество

В Самарской области до конца рабочей недели будет идти снег

САМАРА. 22 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Синоптики Приволжского УГМС прогнозируют снег в Самарской области до конца рабочей недели.

В среду, 22 января, осадки в виде мокрого снега и дождя, местами гололед, налипание мокрого снега. Ветер юго-западный , западный 8-13 м/с. Местами порывы 15-18 м/с. Температура воздуха -3...+2 °C. На дорогах местами снежный накат, гололедица. Объявлен желтый уровень опасности. 

В четверг, 23 января, ночью небольшой, местами умеренный снег. Ветер юго-западный 7-12 м/с. Температура воздуха 0...-5 °C. Гололедица. Днем небольшой, местами умеренный снег.
Ветер северо-западный 7-12 м/с. Температура воздуха 0...-5 °C. Гололедица.

В пятницу, 24 января, ночью облачно с прояснениями. Местами небольшой снег. Ветер северо-западный 7-12 м/с. Температура воздуха -8...-13 °C. Гололедица. Днем местами небольшой снег. Ветер северо-западный 7-12 м/с. Температура воздуха -3...-8 °C. Гололедица.

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