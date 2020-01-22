Самарская фирма выдавала займы под видом лизинга

Прокуратура Железнодорожного района Самары при проверке обнаружила, что ООО "ЛИЗИНГПОВОЛЖЬЯ" нарушает законодательство о потребительском кредите и о финансовой аренде (лизинге). Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Самарской области.
Организация, не имевшая права на предоставление потребительских кредитов, выдавала займы под видом заключения с физическими лицами договоров лизинга.
По постановлениям прокуратуры юрлицо и его руководителя привлекли к административной ответственности, им назначены штрафы на общую сумму 120 тыс. рублей.