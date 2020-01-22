Самарская фирма выдавала займы под видом лизинга

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Прокуратура Железнодорожного района Самары при проверке обнаружила, что ООО "ЛИЗИНГПОВОЛЖЬЯ" нарушает законодательство о потребительском кредите и о финансовой аренде (лизинге). Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Самарской области.