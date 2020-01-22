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Общество

Самарская фирма выдавала займы под видом лизинга

САМАРА. 22 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Прокуратура Железнодорожного района Самары при проверке обнаружила, что ООО "ЛИЗИНГПОВОЛЖЬЯ" нарушает законодательство о потребительском кредите и о финансовой аренде (лизинге). Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Самарской области.

Организация, не имевшая права на предоставление потребительских кредитов, выдавала займы под видом заключения с физическими лицами договоров лизинга.

По постановлениям прокуратуры юрлицо и его руководителя привлекли к административной ответственности, им назначены штрафы на общую сумму 120 тыс. рублей.

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