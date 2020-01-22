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В цифровое будущее — с "Ростелекомом": конкурсная работа самарской журналистки стала сотой от Поволжья

САМАРА. 22 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Первые сто работ поступили от журналистов и блогеров Поволжья на IX конкурс "Вместе в цифровое будущее", который организовал "Ростелеком" в партнерстве с корпорацией NEC — АО "НЭК Нева Коммуникационные Системы".

Фото: Фото предоставлено ПАО "Ростелеком"

Автором сотого материала "Облака сгущаются над Россией" стала внештатный корреспондент АО "Коммерсант-Волга" Екатерина Кособокова (псевдоним — Марина Сергеева). В своей статье она анализирует темпы роста популярности облачных решений в стране. Вслед за бизнесом преимущества виртуальных хранилищ информации оценил и госсектор. А будущее, считает Екатерина, за мультиоблаками сразу от нескольких поставщиков.

Екатерина Кособокова, внештатный корреспондент "Коммерсантъ-Волга":

"В конкурсе "Ростелекома" я участвую уже пятый раз: тема цифровых технологий мне близка. Когда пишу тексты, посвященные телекоммуникационной отрасли, стараюсь донести до читателя сложную информацию простым и понятным языком. Для меня конкурс — это хороший стимул в работе и мотивация к поиску новых форм и решений".

От Самарской области на конкурс поступило десять работ. Наиболее популярна у представителей губернии спецноминация "Кибербезопасность".

Конкурс "Вместе в цифровое будущее" призван привлечь внимание журналистов и блогеров к теме инновационных разработок и сервисов, их использования в различных сферах жизни общества. Для участия необходимо подать заявку на сайте smi.rt.ru до 31 марта.

Принимаются материалы, опубликованные или вышедшие в эфир в СМИ и социальных сетях с 1 апреля 2019 года по 31 марта включительно. Направления: печатная пресса, радио и телевидение, интернет-СМИ и информационные агентства, социальные медиа. Участники могут подать заявки в три специальные номинации. Компания NEC оценит работы по 5G, "Ростелеком" поддержит материалы по теме "Кибербезопасность". Еще одну номинацию — "Цифровая экономика" — в этом году учредил портал "Будущее России. Национальные проекты" ИА ТАСС.

Итоги регионального этапа конкурса будут подведены в мае, федерального — в июне. Победителей ждет поездка в штаб-квартиру компании NEC осенью этого года.

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