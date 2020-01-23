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Общество

В Самарской области работает "горячая линия" для обращений в случае выявления контактных зоопарков

САМАРА. 23 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самарской области работает горячая линия для обращений в случаях выявлений на территории региона незаконных контактных зоопарков.

В соответствии с ч. 4 ст. 15 ФЗ "Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" осуществление деятельности, предусматривающей использование животных в культурно-зрелищных целях, основной целью которой является предоставление зрителям или посетителям фактического контакта с животными, не допускается.

Животные, включенные в перечень животных, запрещенных к содержанию, и приобретенные до 1 января 2020 г., могут находиться на содержании их владельцев до наступления естественной смерти таких животных.

Юридические лица, индивидуальные предприниматели, осуществляющие деятельность по содержанию и использованию животных в зоопарках, зоосадах, цирках, зоотеатрах, дельфинариях, океанариумах, обязаны получить лицензию на ее осуществление до 1 января 2022 года. После 1 января 2022 г. осуществление данной деятельности без лицензии не допускается.

В целях обеспечения исполнения Федерального закона от 27 декабря 2018 г. № 498 — ФЗ "Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" в Управлении Россельхознадзора по Самарской области, создана горячая линия для контроля за ситуацией, связанной с ликвидацией (закрытием) контактных зоопарков с 1 января 2020 года.

В случае выявленных нарушений ФЗ № 498 необходимо обратиться по следующим телефонам: 8 (846) 342-53-76, 8(846)342-53-00, 8(846)334-48-61.

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