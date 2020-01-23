В Самаре ограничат движение транспорта из-за "Лыжни России"

В Самаре 8 февраля в связи с проведением 38-й Всероссийской массовой лыжной гонки "Лыжня России" будет ограничено движение транспорта, сообщает пресс-служба мэрии города.
Ограничения будут действовать с 07:00 до 16:00 на следующих участках:
- по Красноглинскому шоссе от Волжского шоссе до ул. Сергея Лазо;
- по автомобильной дороге на кладбище "Лесное" от Красноглинского шоссе до ГАУ Самарской области "Учебно-спортивный центр "Чайка".
Автомобилистов просят заблаговременно планировать свой маршрут следования.