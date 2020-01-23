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Общество

В Самаре ограничат движение транспорта из-за "Лыжни России"

САМАРА. 23 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самаре 8 февраля в связи с проведением 38-й Всероссийской массовой лыжной гонки "Лыжня России" будет ограничено движение транспорта, сообщает пресс-служба мэрии города.

Фото: пресс-служба мэрии Самары

Ограничения будут действовать с 07:00 до 16:00 на следующих участках:

  • по Красноглинскому шоссе от Волжского шоссе до ул. Сергея Лазо;
  • по автомобильной дороге на кладбище "Лесное" от Красноглинского шоссе до ГАУ Самарской области "Учебно-спортивный центр "Чайка".

Автомобилистов просят заблаговременно планировать свой маршрут следования.

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