В Самаре ограничат движение транспорта из-за "Лыжни России"

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В Самаре 8 февраля в связи с проведением 38-й Всероссийской массовой лыжной гонки "Лыжня России" будет ограничено движение транспорта, сообщает пресс-служба мэрии города.

Фото: пресс-служба мэрии Самары