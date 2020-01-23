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Общество

Отрадненская прокуратура нашла сайты, обучающие магазинным кражам

ОТРАДНЫЙ. 23 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Прокуратура Отрадного обнаружила в интернете сайты с информацией о способах совершения краж из магазинов. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Самарской области.

Также сотрудники надзорного ведомства нашли три группы в соцсети "ВКонтакте", где в свободном доступе размещены изображения нацистской атрибутики и символики, а также атрибутики и символики, сходных с нацистской атрибутикой и символикой до степени смешения.

Из-за этого прокуратура города направила в Отрадненский городской суд шесть административных исков об ограничении доступа к информации на указанных сайтах. Иски находятся в стадии рассмотрения.

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