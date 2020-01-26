В Самаре покажут премьеру казанской кинокомедии с Камилем Лариным

В среду, 29 января, в 19:00 киноклуб "Треугольник" в ЦРК "Художественный" покажет предпремьеру фильма "Кире" ("Упертый") (Казань, студия Cyclops Production, 12+).

Главные роли в фильме исполнят актер театра и кино, один из основателей комического театра "Квартет И" Камиль Ларин и актер Татарского академического театра им. Г. Камала Фанис Зиганшин, а также Эльмира Каллимулина (финалистка программы "Голос", 1 канал).

Режиссеры фильма — Рустам Рашитов и Ильсеяр Дамаскин, сценарист — Дан Дамаскин, оператор — Денис Гусев.

На предпремьере в Самаре пройдет творческая встреча с режиссером Рустамом Рашитовым.