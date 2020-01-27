Директор гимназии №1 и еще трое самарцев лишены ученых званий за плагиат

За минувший год в Самарской области четверо публичных людей лишились ученой степени из-за плагиата в диссертациях, сообщает "Самарское обозрение".

Как пишет издание, процесс по выявлению авторов неоригинальных диссертаций начался около пяти лет назад, но скорость набрал только с конца 2018 года. Под его жернова попали уже несколько человек и в Самарской области, которые свои работы защищали в 2011 году. Среди них было много людей со статусом.

Первой оказалась Светлана Думан, ранее занимавшая пост заместителя председателя Новокуйбышевского городского суда. Ситуация с ее научной работой получила огласку более трех лет назад из-за конфликта вокруг одного процесса. Заинтересованный в возбуждении уголовного дела Антон Задворнов решил пожаловаться на Думан. В том числе попросил "Диссернет" проверить ее кандидатскую. Оказалось — не зря. Заимствований оказалось много, и "Диссернет" потребовал лишить судью ученой степени кандидата юридических наук. Она сначала попыталась бороться, но позже сама заявила отказ от научной регалии. Диссовет Российского государственного университета правосудия, в котором защищалась Светлана Думан, в декабре 2017 г. ее заявление удовлетворил. А точку в процессе спустя еще год, 25 декабря 2018 г., поставило Министерство науки и высшего образования России, издавшее приказ о лишении ученой степени.

Следующей стала некая Анна Шнайдер, фигурирующая на сайте "Диссернета" как "менеджер "АвтоВАЗ-Renault". Диссертацию на соискание ученой степени кандидата экономических наук она защитила под руководством первого проректора по бизнес-образованию и специальным проектам Самарского экономического университета Сергея Вагина. После запуска процедуры лишения подала апелляцию, но проиграла. Лишена степени приказом Миннауки от 18 апреля 2019 года.

Лишилась ученого звания и Лариса Загребова, до сентября 2017 г. занимавшая пост замминистра образования и науки Самарской области — руководителя департамента государственной службы, правового и кадрового обеспечения. А потом пересела в кресло директора гимназии № 1 в областном центре — одного из самых престижных учебных заведений города.

"Диссернет" разместил информацию о том, что диссертация Загребовой не прошла проверку на антиплагиат в 2014 году. Приказ о лишении ее степени кандидата экономических наук Министерство науки и высшего образования России выпустило лишь 11 июля 2019 года.

Последним в этом списке пока является Роман Ерохин — сын ректора Поволжского государственного университета сервиса Лидии Ерохиной, написавший свою работу в том же вузе, а защищавшийся в Сочи. К слову, Ерохина на тот момент уже возглавляла вуз и была научным руководителем Ларисы Загребовой. В ПВГУС работал и супруг Лидии Ерохиной.

Какие последствия эти решения имели для самих экс-кандидатов, выяснить не удалось. Как минимум они должны быть лишены надбавок, которые в системе образования и некоторых других сферах положены остепененным работникам. А может быть, и чего-то более существенного. Например, должностей. Пока достоверно можно утверждать только то, что Лариса Загребова продолжает занимать кресло директора гимназии и спустя полгода после того, как осталась без ученой степени. Связаться с ней "СО" не удалось.

Светлана Думан до лета прошлого года продолжала работать зампредом Новокуйбышевского городского суда и даже была назначена исполнять обязанности председателя суда с ноября 2018-го. Но весной 2019-го подала заявление о сложении с себя судейских полномочий, которое было удовлетворено в конце июля. Где сейчас трудятся Светлана Думан, Роман Ерохин и Анна Шнайдер, уточнить не удалось.

В базе "Диссернета" в настоящее время содержится информация о 39 докторах и кандидатах наук из Самарской области, оригинальность работ которых вызывает серьезные сомнения. Из них, по крайней мере для каждого третьего, срок давности (10 лет) по рассмотрению правомерности присуждения им ученых званий не прошел.

Среди них есть известные персоны. Например, бывший директор ОАО "Самарская швейная фабрика", завкафедрой экономики инноваций в Самарском университете Николай Тюкавкин. "Диссернет" поставил под сомнение его докторскую работу "Формирование стратегии устойчивого развития швейной промышленности РФ", защищенную в декабре 2010 года. (Причем за несколько месяцев до защиты фабрика, которой управлял Тюкавкин, была признана банкротом по заявлению собственников).

Не прошел еще срок и для доктора экономических наук Светланы Кирилиной, дочери бывшего руководителя РКЦ "Прогресс", которая трудилась на ракетно-космическом предприятии руководителем управления финансов и внешнеэкономической деятельности. Тема ее диссертации — "Методология и инструментарий бюджетно-инвестиционного управления конкурентным экономическим потенциалом предприятия по производству ракетно-космической техники".