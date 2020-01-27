В Самаре вручили десятого "Серебряного Лучника"

23 января в студии ГТРК "Самара" состоялось награждение победителей регионального этапа Национальной премии в области развития общественных связей "Серебряный Лучник — Самара". Прямая трансляция церемонии и презентаций лучших проектов 2019 года шла на канале "Самара 24". Организатор регионального этапа — агентство коммуникаций "ПРАТОН".

Гостями юбилейной церемонии стали легенды российского PR — председатель попечительского совета Национальной премии "Серебряный Лучник" Игорь Писарский и член попечительского совета, президент Европейской ассоциации политических консультантов Игорь Минтусов. "На федеральном уровне церемония награждения победителей "Серебряного Лучника" будет проводиться уже в 23-й раз. Премия вручается во всех макрорегионах России, даже за рубежом. Сейчас "Лучник" — это большой механизм, развивающийся, исправно работающий. И самарская премия — важное звено этого механизма", — отметил Игорь Писарский.

Об истории премии в регионе напомнила руководитель исполнительной дирекции "Серебряный Лучник — Самара", генеральный директор агентства "ПРАТОН" Татьяна Мокшина: "За десять лет в нашем конкурсе приняли участие 436 проектов и 4 300 авторов. Но самое главное — эти проекты не на бумаге, они успешно реализованы. А это означает, что они улучшили жизнь всего Самарского региона".

В этом году награды присуждались в восьми основных номинациях. Награду авторам лучшего проекта в сфере благотворительности вручила представитель Национального совета по корпоративному волонтерству (НСКВ), при поддержке которого проходила церемония. По мнению лидера регионального представительства НСКВ в Самарской области, управляющего по корпоративным вопросам региона "Филип Моррис Интернэшнл" в России Анны Бушляковой, "Лучник" помогает рассказать о корпоративном волонтерстве максимально широкой аудитории. "За год создана платформа для развития программ корпоративного волонтерства с учетом потребностей региона, нас стало больше", — отметила Анна.

В число самых популярных номинаций также вошли "Развитие и продвижение территорий" и "Продвижение государственных, общественных и социальных программ". Как считает пресс-секретарь Самарского филиала компании "Ростелеком" Наталия Волжанская, большое число работ в этих категориях свидетельствует о том, что проекты, которые создаются и реализуются специалистами в области общественных связей, все чаще решают не локальные интересы компаний, а социальные задачи региона.

На церемонии впервые был вручен специальный диплом "Народное признание". По итогам всеобщего голосования на портале "Волга Ньюс" его получил Самарский филиал Государственной Третьяковской галереи.

Дипломы и подарки победителям вручали не только члены экспертного совета и партнеры церемонии. Десятилетие самарского "Лучника" совпало с Десятилетием детства, которое идет сейчас в РФ. Поэтому в число награждающих вошли школьники, добившиеся в 2019 году успеха в сфере науки, искусства и спорта, достойно представляющие Самарскую область на федеральном и международном уровнях. Два музыкальных подарка гостям церемонии также сделали талантливые ребята — победители всероссийских и международных музыкальных конкурсов: Амин Мусин виртуозно сыграл на балалайке "Камаринскую", а Варвара Вязанкина песней "Нарисовать мечту" пригласила гостей "Лучника" к созданию новых ярких проектов.

Церемония награждения состоялась при поддержке Национального совета по корпоративному волонтерству. Официальный партнер церемонии — Самарский филиал ПАО "Ростелеком". Партнер номинации — Самарское региональное отделение ПАО "МегаФон". Партнеры церемонии: АО "Danone-Россия", филиал ООО "Нестле Россия" в Самаре, выставочная компания "ЭКСПО-Волга", торговая марка "У Палыча", ВК "Экспо-Волга", садовый центр Веры Глуховой.

Генеральный информационный партнер — ГТРК "Самара". Информационные партнеры: портал "ВолгаНьюс", газета "Волжская коммуна", "Самарская газета", газета "Коммерсантъ — Волга", радио "Эхо Москвы" в Самаре.

Победители регионального этапа "Серебряный Лучник — Самара"

Номинация "Развитие и продвижение территорий"

Проект "Жигули в авангарде", Самарский областной художественный музей и Куйбышевский филиал АО "Федеральная пассажирская компания"

Номинация "Продвижение государственных, общественных и социальных программ"

Проект "Чумовые дискотеки", благотворительный фонд "ЕВИТА"

Номинация "Корпоративная социальная ответственность"

Проект "Интеллектуальный клуб "Химия слова", ЗАО "Тольяттиазот"

Номинация "Корпоративные коммуникации"

"Всё по-честному", ГТРК "Самара"

Номинация "Внутрикорпоративные коммуникации и корпоративные медиа"

Проект "Газета "Волжский химик". Перезапуск", ЗАО "Тольяттиазот"

Номинация "Благотворительность"

Проект "Благотворительные читки", благотворительный фонд "Личное участие", Агентство коммуникаций "Перспектива"

Номинация "Продвижение технологий будущего"

Проект "Поколение М: BLOG& VOICE", компания "МТС"

"Лучший студенческий проект" (специальная региональная номинация)

Проект "Культурное пространство "Твой Металлург", Татьяна Попова, Самарский университет

Проекты, включенные по решению экспертного совета в шорт-лист премии: