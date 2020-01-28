16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В Тольятти тушат крупный пожар в ангаре с резинотехническими изделиями В Самаре 29 человек тушили крупный пожар в расселенном доме В Алексеевском районе при тушении пожара в частном доме найдено тело мужчины В Самаре ночью на пожаре в гаражах погиб мужчина В Самаре 22 человека тушили неэксплуатируемое здание на ул. Советская

Пожары Происшествия

В Тольятти тушат крупный пожар в ангаре с резинотехническими изделиями

ТОЛЬЯТТИ. 28 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 124
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Во вторник, 28 января, в 7:32 в Центр управления в кризисных ситуациях поступила информация о пожаре в ангаре с резинотехническими изделиями на ул. Новозаводская 47 "а" в Центральном районе Тольятти, сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.

По предварительным данным, огонь охватил площадь в 450 кв. метров. Пожару был присвоен повышенный ранг сложности "№ 2". Борьбу с огнем ведут 53 человека, используется 21 единица техники.

В чрезвычайном ведомстве уточняют, что погибших и пострадавших нет.

Гид потребителя

Фото на сайте

В Самаре произошел хлопок газа и пожар

В Самаре произошел хлопок газа и пожар

В Самаре тушат пожар в бывшем реальном училище

В Самаре тушат пожар в бывшем реальном училище

Пожар на о. Зелененький ликвидирован

Пожар на о. Зелененький ликвидирован

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2