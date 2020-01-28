В Тольятти тушат крупный пожар в ангаре с резинотехническими изделиями

Во вторник, 28 января, в 7:32 в Центр управления в кризисных ситуациях поступила информация о пожаре в ангаре с резинотехническими изделиями на ул. Новозаводская 47 "а" в Центральном районе Тольятти, сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.
По предварительным данным, огонь охватил площадь в 450 кв. метров. Пожару был присвоен повышенный ранг сложности "№ 2". Борьбу с огнем ведут 53 человека, используется 21 единица техники.
В чрезвычайном ведомстве уточняют, что погибших и пострадавших нет.