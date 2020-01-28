В Тольятти тушат крупный пожар в ангаре с резинотехническими изделиями

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Во вторник, 28 января, в 7:32 в Центр управления в кризисных ситуациях поступила информация о пожаре в ангаре с резинотехническими изделиями на ул. Новозаводская 47 "а" в Центральном районе Тольятти, сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.