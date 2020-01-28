Дмитрий Азаров поздравил многодетные семьи с рождением малышей

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров поздравил многодетные семьи, у которых в стенах перинатального центра областной больницы имени В. Д. Середавина совсем недавно на свет появились малыши.

Ирина и Николай Кураевы уже больше 20 лет живут вместе — плечом к плечу. С первых дней совместной жизни мечтали о большой семье. И это желание с течением времени исполнилось в полной мере. 21 января у них родился мальчик — тринадцатый ребенок в семье.

"Чем больше общаешься с детьми, тем сильнее в моем сердце чувство материнской радости и полноты жизни, — говорит многодетная мама Ирина. — Мы очень рады появлению Марка в нашей семье, нам его просто не хватало".

"Мы, конечно, волнуемся за нашего малыша, за то, как сложится его жизнь. Но уверены, что все получится, — отметил глава семьи Николай. — Сами мы, конечно, не справились бы — очень помогают старшие дети. Они умеют все: и готовить, и дела по дому вести, всегда охотно гуляют и занимаются с малышами".

Семья Кураевых переехала в Самарский регион из Челябинской области. Рядом с Чапаевском они приобрели дом на средства материнского капитала. Семья разрасталась, а места всем уже не хватало. Поэтому Ирина и Николай в прошлом году обратились к Губернатору за помощью. На выделенные средства супруги достроили свой дом и отпраздновали новоселье.

День большой семьи начинается рано утром. "Девчонки встают пораньше, собираются, наводят красоту. И только после них мы быстро начинаем собираться сами и потом все вместе бежим в школу", — говорит 14-летний Богдан. Как и все Кураевы, он радуется, когда дом наполняет детский смех и веселая суета. "Очень люблю сидеть с младшими. С ними интересно", — рассказывает юноша. Появление еще одного малыша все дети приняли с восторгом.

"Мы очень обрадовались. В нашей семье всегда рос малыш, поэтому без новорожденного мы как будто не в своей тарелке, — говорит 15-летняя Олеся. — Я не представляю жизнь в маленькой семье. Я уже привыкла, что меня всегда окружают мои братья и сестры. Одной мне было бы очень скучно и неинтересно".

Старших почитают, о младших — заботятся. Именно на таких ценностях воспитывается каждый ребенок. "Расти в такой дружной семье — большое счастье, — отметил Губернатор Дмитрий Азаров, обращаясь к детям и их родителям. — Вы — наша гордость и пример для тысяч семей Самарской области. Именно такие семьи имел в виду Президент, говоря, что семья, это оплот нашего общества и государства".

Супруги признаются, что серьезную поддержку оказывает государство. "Мы получаем и федеральные, и региональные социальные выплаты в полном объеме, — говорит Николай. — И мы искренне благодарны за это внимание к нашей семье и ко всем многодетным".

Губернатор выразил многодетным родителям искреннее восхищение и вручил подарки. Маленькому Марку — новенькую коляску. Самый главный подарок — транспорт, рассчитанный на всех. Сейчас в распоряжении семьи есть Lada Largus. Однако они уже давно мечтают о большой машине. Глава региона вручил сертификат на приобретение нового авто. "В Lada Granta, конечно, вся семья не поместится. Но теперь вы сами сможете подобрать комфортный автомобиль до 10 пассажирских мест", — сказал Дмитрий Азаров.

Руководитель области отметил, что при возникновении вопросов семья может в любой момент обратиться за помощью. "Вы все время будете в зоне моего внимания, — подчеркнул Дмитрий Азаров. — Знаю, что вы в первую очередь рассчитываете на свои силы, но можете рассчитывать и на нашу поддержку".

Глава региона также напомнил, что стимулирование рождаемости и улучшение демографической ситуации стало одной из главных тем Послания Президента России Владимира Путина. Напомним, Глава государства объявил новые меры поддержки в сфере материнства и детства. "Теперь вы можете получить выплаты для деток от 3 до 7 лет. Кроме того, все школьники до 4 класса будут обеспечены бесплатным горячим питанием", — сказал Губернатор.

После торжественной выписки, Дмитрий Азаров навестил Ирину Цыбулину. Вместе с мужем они планировали второго ребенка. Какова же была радость, когда родились тройняшки — Денис, Дарья и Анастасия. Это первая тройня, которая появилась на свет в Самарской области в 2020 году.

"Когда мы узнали, что у нас будет тройня, то были очень счастливы, а сейчас это счастье рядом с нами, — говорит Ирина. — Мы очень дорожим нашими малышами и постараемся дать им достойное воспитание".

Теперь уже многодетные родители надеются на помощь государства. "Сегодня в связи с решениями Президента, которые он озвучил в своем послании, появились новые меры поддержки для семей с детьми. И очень важно, что мы не остаемся без внимания", — отметила многодетная мама.

Глава региона пожелал большой семье здоровья и отметил, что они всегда могут рассчитывать на его поддержку.