16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Дмитрий Азаров поздравил многодетные семьи с рождением малышей Молодые мамы региона оценили наборы "Наше сокровище" Сотрудники Куйбышевского НПЗ исполнили новогодние желания маленьких земляков Порог дохода, дающего право на получение льготниками ЕДВ, увеличат Многодетным семьям Самарской области с 1 января 2020 г. увеличат пособия

Соцподдержка Общество

Дмитрий Азаров поздравил многодетные семьи с рождением малышей

САМАРА. 28 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 85
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров поздравил многодетные семьи, у которых в стенах перинатального центра областной больницы имени В. Д. Середавина совсем недавно на свет появились малыши.

Фото: пресс-служба правительства Самарской области

Ирина и Николай Кураевы уже больше 20 лет живут вместе — плечом к плечу. С первых дней совместной жизни мечтали о большой семье. И это желание с течением времени исполнилось в полной мере. 21 января у них родился мальчик — тринадцатый ребенок в семье.

"Чем больше общаешься с детьми, тем сильнее в моем сердце чувство материнской радости и полноты жизни, — говорит многодетная мама Ирина. — Мы очень рады появлению Марка в нашей семье, нам его просто не хватало".

"Мы, конечно, волнуемся за нашего малыша, за то, как сложится его жизнь. Но уверены, что все получится, — отметил глава семьи Николай. — Сами мы, конечно, не справились бы — очень помогают старшие дети. Они умеют все: и готовить, и дела по дому вести, всегда охотно гуляют и занимаются с малышами".

Семья Кураевых переехала в Самарский регион из Челябинской области. Рядом с Чапаевском они приобрели дом на средства материнского капитала. Семья разрасталась, а места всем уже не хватало. Поэтому Ирина и Николай в прошлом году обратились к Губернатору за помощью. На выделенные средства супруги достроили свой дом и отпраздновали новоселье.

День большой семьи начинается рано утром. "Девчонки встают пораньше, собираются, наводят красоту. И только после них мы быстро начинаем собираться сами и потом все вместе бежим в школу", — говорит 14-летний Богдан. Как и все Кураевы, он радуется, когда дом наполняет детский смех и веселая суета. "Очень люблю сидеть с младшими. С ними интересно", — рассказывает юноша. Появление еще одного малыша все дети приняли с восторгом.

"Мы очень обрадовались. В нашей семье всегда рос малыш, поэтому без новорожденного мы как будто не в своей тарелке, — говорит 15-летняя Олеся. — Я не представляю жизнь в маленькой семье. Я уже привыкла, что меня всегда окружают мои братья и сестры. Одной мне было бы очень скучно и неинтересно".

Старших почитают, о младших — заботятся. Именно на таких ценностях воспитывается каждый ребенок. "Расти в такой дружной семье — большое счастье, — отметил Губернатор Дмитрий Азаров, обращаясь к детям и их родителям. — Вы — наша гордость и пример для тысяч семей Самарской области. Именно такие семьи имел в виду Президент, говоря, что семья, это оплот нашего общества и государства".

Супруги признаются, что серьезную поддержку оказывает государство. "Мы получаем и федеральные, и региональные социальные выплаты в полном объеме, — говорит Николай. — И мы искренне благодарны за это внимание к нашей семье и ко всем многодетным".

Губернатор выразил многодетным родителям искреннее восхищение и вручил подарки. Маленькому Марку — новенькую коляску. Самый главный подарок — транспорт, рассчитанный на всех. Сейчас в распоряжении семьи есть Lada Largus. Однако они уже давно мечтают о большой машине. Глава региона вручил сертификат на приобретение нового авто. "В Lada Granta, конечно, вся семья не поместится. Но теперь вы сами сможете подобрать комфортный автомобиль до 10 пассажирских мест", — сказал Дмитрий Азаров.

Руководитель области отметил, что при возникновении вопросов семья может в любой момент обратиться за помощью. "Вы все время будете в зоне моего внимания, — подчеркнул Дмитрий Азаров. — Знаю, что вы в первую очередь рассчитываете на свои силы, но можете рассчитывать и на нашу поддержку".

Глава региона также напомнил, что стимулирование рождаемости и улучшение демографической ситуации стало одной из главных тем Послания Президента России Владимира Путина. Напомним, Глава государства объявил новые меры поддержки в сфере материнства и детства. "Теперь вы можете получить выплаты для деток от 3 до 7 лет. Кроме того, все школьники до 4 класса будут обеспечены бесплатным горячим питанием", — сказал Губернатор.

После торжественной выписки, Дмитрий Азаров навестил Ирину Цыбулину. Вместе с мужем они планировали второго ребенка. Какова же была радость, когда родились тройняшки — Денис, Дарья и Анастасия. Это первая тройня, которая появилась на свет в Самарской области в 2020 году.

"Когда мы узнали, что у нас будет тройня, то были очень счастливы, а сейчас это счастье рядом с нами, — говорит Ирина. — Мы очень дорожим нашими малышами и постараемся дать им достойное воспитание".

Теперь уже многодетные родители надеются на помощь государства. "Сегодня в связи с решениями Президента, которые он озвучил в своем послании, появились новые меры поддержки для семей с детьми. И очень важно, что мы не остаемся без внимания", — отметила многодетная мама.

Глава региона пожелал большой семье здоровья и отметил, что они всегда могут рассчитывать на его поддержку.

Гид потребителя

Фото на сайте

В Самаре 14 детей-сирот получили ключи от квартир

В Самаре 14 детей-сирот получили ключи от квартир

В Самарской филармонии чествовали лучшие семьи губернии

В Самарской филармонии чествовали лучшие семьи губернии

Жигулевская ГЭС наградила финалистов конкурса "Код энергии"

Жигулевская ГЭС наградила финалистов конкурса "Код энергии"

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2