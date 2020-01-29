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Общество

В Самарской области будет идти мокрый снег

САМАРА. 29 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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К концу недели, с приближением теплых фронтальных разделов, в Самарской пройдет снег различной интенсивности, а морозы начнут ослабевать, сообщает Приволжское УГМС.

В среду, 29 января, облачно с прояснениями. Небольшой, местами умеренный снег. Ветер юго-восточный 7-12 м/с. Температура воздуха -5...-10 °C.

В четверг, 30 января, ночью облачно. Снег, мокрый снег, местами гололед. Ветер южный 7-12 м/с. Температура воздуха -7...-12 °C. Днем снег, мокрый снег, местами гололед. Ветер южный 7-12 м/с.
Температура воздуха +1...-4 °C.

В пятницу, 31 января, ночью облачно. Снег, мокрый снег, местами гололед. Ветер южный 7-12 м/с.
Температура воздуха -1...-6 °C. Днем снег, мокрый снег, местами гололед. Ветер южный 7-12 м/с.
Температура воздуха +1...-4 °C.

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