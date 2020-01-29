В Самарской области растет число социальных контрактов

В Самарской области активно развивается практика социальных контрактов. Первые соцконтракты в регионе были заключены еще в 2010 году. Их цель — поддержания малоимущих семей и одиноко проживающих граждан.

"Социальный контракт призван стать своего рода индивидуальной программой повышения доходов и качества жизни для каждой нуждающейся семьи. В рамках контракта государство будет предоставлять гражданам регулярные выплаты, помощь по переобучению и повышению квалификации, содействие в трудоустройстве или открытии небольшого собственного дела", — отметил в послании глава государства. Неоднократно говорил о важности развития этой практики и губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.

Важно, что такая помощь государства позволяет не только выйти из трудной жизненной ситуации, но и заложить основу для дальнейшего благополучия на длительный срок.

Так, семья Вацаевых перебралась в Самарскую область в 2015 году из Новосибирска, где они прожили некоторое время, уехав из родного Дагестана. Младший из пятерых ребенок у Артура и Хатимы родился уже здесь — в селе Подъем-Михайловка Волжского района. Глава семьи работает пожарным, мама ведет домашнее хозяйство, воспитывает детей.

У семьи Вацаевых есть участок земли в 27 соток, огород, телята, раньше держали коз и кур. Прошлой осенью сосед предложил им купить корову за 50 тыс. рублей, и они воспользовались социальным контрактом.

"Мы собрали необходимые документы и уже через месяц получили одобрение в комплексном центре социального обслуживании населения", — рассказывает Артур. Затем заключили договор купли-продажи, заручились справками, что животное здорово и теперь в марте на свет появится еще один теленок.

Ухаживают супруги за коровой вместе. "Молока, сметаны, творога и масла на семью вполне хватит, — говорит Артур, все свежее, свое, полезное. Конечно, для нашей многодетной семьи такая поддержка очень ощутима".

В течение года специалисты КЦСОН несколько раз посетят Вацаевых, чтобы убедиться в том, что условия социального контракта соблюдаются — животное должно быть здорово и ухожено и приносить семье пользу. А спустя еще три года им можно будет снова подать заявку в органы соцзащиты и получить средства в рамках соцконтракта на какие-то другие цели, например, на постройку теплицы.

"В 2019 жителями Волжского района заключено 63 социальных контракта на общую сумму почти 2,5 млн руб., — рассказывает заведующая отделением срочных социальных услуг КЦСОН Поволжского округа Светлана Коростина. — Мы отмечаем, что с каждым годом получателей этой меры поддержки становится все больше. Для жителей Волжского района наиболее актуальной потребностью является развитие личного подсобного хозяйства — приобретение коровы молочной породы, коз, кур, постройка теплиц или пасеки".

Материальную помощь на основании социального контракта можно получить на профессиональную подготовку (переподготовку) с последующим трудоустройством, для осуществления индивидуальной предпринимательской деятельности, ведения личного подсобного хозяйства, на другие мероприятия, направленные на преодоление трудной жизненной ситуации.

Размер денежной выплаты по социальному контракту составляет до 50 тыс. рублей. Всего в Самарской области за период предоставления выплаты заключено 13874 социальных контракта. Такая мера поддержки наиболее актуальна для жителей сельской местности — 71% в 2019 году и 78% в 2018 году. По области наибольшее количество социальных контрактов заключено Кинельском, Волжском, Большечерниговском районах, Сызрани и Кинеле.