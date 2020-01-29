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Кино Культура

В киноклубе "Треугольник" пройдет показ фильма "Каннингем"

САМАРА. 29 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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6 февраля в 19.00 в "Треугольнике" в рамках фестиваля Beat Film Festival в ЦРК "Художественный" пройдет показ документального фильма Аллы Ковган.

Фильм рассказывает о знаменитом американском танцовщике и влиятельном хореографе ХХ века Мерсе Каннингеме. Алла Ковган снимала фильм семь лет, как посвящение легендарному мастеру, в чье окружение входили знаковые фигуры мира искусства — Джон Кейдж, Том Йорк, Энди Уорхол, Джаспер Джонс.

В своем фильме режиссер воссоздает постановки Каннингема в исполнении участников последнего состава его труппы в самых неожиданных местах — сосновые лес, крыша ньй-йоркского небоскреба, роскошный особняк.

Помимо этого зрители смогут увидеть архивные съемки и реконструкции танцев Мерса Каннингема.



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