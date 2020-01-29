Из Курумоча в Москву по технической причине не смог вовремя вылететь Superjet

В среду, 29 января, из аэропорта Курумоч не вылетел вовремя (в 10:50) самолет Superjet RRJ-95B рейса Самара - Москва авиакомпании "Аэрофлот". Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в Куйбышевской транспортной прокуратуре.

По данным надзорного ведомства, на рейс зарегистрировались 78 пассажиров, в том числе двое детей. Один ребенок младше 12 лет, а второму - менее 2 лет.

Вылет задержали по техническим причинам - из-за отсутствия стекателя статического разряда на правом полукрыле ближнего к центроплану.

Сейчас самолет находится в Курумоче. Необходимую запчасть отправили из московского аэропорта Шереметьево в Самару. Вылет, ориентировочно, запланирован на 18:00, то есть время задержки может составить семь часов 10 минут.

В Куйбышевской транспортной прокуратуре отмечают, что пассажиров перерегистрировали на другие рейсы. Сейчас в аэропорту остаются 15 человек, которых также уже распределили на другие рейсы. Когда поломку устранят, самолет отправится в точку назначения без пассажиров.

Ситуацию с пассажирами задержанного рейса контролирует Куйбышевская транспортная прокуратура. Людям предоставляли питание и воду, а также комнаты матери и ребенка. Жалоб и претензий у пассажиров не было.