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Общество

В Новокуйбышевске после прокурорской проверки изъяли более 300 упаковок снюса

НОВОКУЙБЫШЕВСК. 29 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Новокуйбышевске сотрудники прокуратуры во время проверки обнаружили незаконно продававшийся снюс. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Самарской области.

Нарушения нашли в магазине TUMAN, в секции "Табак" ТЦ "Сити-Парк", а также в здании ООО "Новокуйбышевский рынок". Изъято 315 упаковок находящихся в продаже жевательных смесей без маркировки и информации, предусмотренной законодательством РФ.

В отношении трех индивидуальных предпринимателей возбудили административные дела по ч. 2 ст. 15.12. КоАП РФ.

Одного ИП мировой суд уже обязал выплатить штраф 5 тыс. рублей.

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