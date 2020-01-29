В Новокуйбышевске после прокурорской проверки изъяли более 300 упаковок снюса

В Новокуйбышевске сотрудники прокуратуры во время проверки обнаружили незаконно продававшийся снюс. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Самарской области.
Нарушения нашли в магазине TUMAN, в секции "Табак" ТЦ "Сити-Парк", а также в здании ООО "Новокуйбышевский рынок". Изъято 315 упаковок находящихся в продаже жевательных смесей без маркировки и информации, предусмотренной законодательством РФ.
В отношении трех индивидуальных предпринимателей возбудили административные дела по ч. 2 ст. 15.12. КоАП РФ.
Одного ИП мировой суд уже обязал выплатить штраф 5 тыс. рублей.