В Новокуйбышевске после прокурорской проверки изъяли более 300 упаковок снюса

Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В Новокуйбышевске сотрудники прокуратуры во время проверки обнаружили незаконно продававшийся снюс. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Самарской области.