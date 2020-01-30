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"Самарский Стройфарфор" наращивает производство керамогранита

САМАРА. 30 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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"Самарский Стройфарфор" провел встречу с представителями дистрибьюторов, которые представляют в российских регионах продукцию предприятия, — керамогранит торговых марок Grasaro и Kerranova. На ежегодном отчетном мероприятии подвели итоги 2019 года. В прошлом году завод увеличил объемы производства керамогранита на 1 млн кв. м и успешно реализовал продукцию.

Фото: Фото предоставлено ООО "Самарский Стройфарфор"

В 2019 году после модернизации на "Самарском Стройфарфоре" в полную силу заработала линия по производству керамогранита, и заводу пришлось осваивать не только новые производственные мощности, но и выпуск новой продукции — широкоформатной плитки 600×1200 мм и 200×1200 мм. "В прошлом году мы приросли на 1 млн кв. м, и наши партнеры помогли нам освоить этот объем, — рассказал директор бизнес-направления "Керамогранит" Александр Зырин. — Мы выполнили то, что запланировали, и в этом большая заслуга сотрудников завода, которые быстро адаптировались к новым условиям, к новому оборудованию".

Благодаря развитой партнерской сети, новинки самарского предприятия оказались доступны для всех крупных российских регионов. Есть среди них лидеры продаж. В первую очередь, это домашний регион, большой рынок сбыта приходится на Южный федеральный округ, Центральный федеральный округ, где высокий потенциал продаж.

Например, в Москве, а это один из самых сложных участков в силу высокой конкуренции, продажи увеличились больше чем на треть по сравнению с прошлым годом. Все коллекции керамогранита самарского предприятия пользуются спросом. Завод не стоит на месте, и каждый сезон список предложений меняется.

В текущем году "Самарский Стройфарфор" планирует увеличить объем отгрузок керамогранита не только по России и ближнему зарубежью, но и за рубеж.

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