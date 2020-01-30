На территории двух районов нашли больных лептоспирозом коров

Управление Россельхознадзора по Самарской области в ходе лабораторных исследований выявило наличие лептоспироза у крупного рогатого скота на территории двух районов губернии, сообщает пресс-служба ведомства.

В частности, при исследовании сыворотки крови КРС, принадлежащего ИП глава КФХ Медведев В.В., осуществляющего свою деятельность на территории с. Екатериновка Приволжского района, обнаружены специфические антитела серогруппы Tarassovi в титрах 1/100. Это свидетельствует о наличии заболевания лептоспироз.

Второй случай выявления лептоспироза относится к Большеглушицкому району. Специалисты ГБУ "Самарская областная ветеринарная лаборатория" обнаружили антитела к лептоспирозу при исследовании сыворотки крови у крупного рогатого скота, принадлежащего ООО "Родник", осуществляющего свою деятельность на территории с. Березовка в Большеглушицком районе.

Информация по данным случаям для рассмотрения и принятия мер была направлена в департамент ветеринарии Самарской области.

"Всего в период с начала 2019 г. и по настоящий момент на территории Самарской области было выявлено четыре неблагополучных пункта по лептоспирозу КРС, в которых было обнаружено около полусотни больных животных, — уточняют в Россельхознадзоре.