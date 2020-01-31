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Общество

В Самарской области в выходные будет идти снег

САМАРА. 31 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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По прогнозам синоптиков Приволжского УГМС, в Самарской области в выходные будет идти снег.

В пятницу, 31 января, облачно. Осадки в виде снега, мокрого снега, местами туман. Ветер южный 8-13 м/с. Температура воздуха -3...+2 °C.

В субботу, 1 февраля, ночью небольшой, местами умеренный снег. Ветер юго-западный 5-10 м/с. Температура воздуха 0...-5 °C. Днем небольшой, местами умеренный снег. Ветер юго-западный 5-10 м/с. Температура воздуха -4...+1 °C. 

В воскресенье, 2 февраля, ночью облачно с прояснениями. Местами небольшой снег. Ветер юго-западный 3-8 м/с. Температура воздуха -2...-7 °C. Днем облачно с прояснениями. Местами небольшой снег. Ветер юго-западный 3-8 м/с. Температура воздуха -4...+1 °C.

 

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