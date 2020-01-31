Замначальника эксплуатационного локомотивного депо "Кинель" уволен за ненадлежащее исполнение обязанностей

В четверг, 30 января, стало известно, что за ненадлежащее исполнение возложенных обязанностей уволен заместитель начальника Эксплуатационного локомотивного депо "Кинель" по эксплуатации, об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщила помощник в Куйбышевского транспортного прокуратура Кристина Кулик.

По данным представителя надзорного ведомства, чреда событий, приведших к такому исходу развернулась после проверки исполнения требований трудового законодательства, проведенной Куйбышевской транспортной прокуратурой с участием Государственной инспекции труда в Самарской области, в связи с обращением работника эксплуатационного локомотивного депо "Кинель".

"Во время проверки большая часть доводов, изложенных в обращении, нашла свое подтверждение, — отметила Кристина Кулик. — Так, было установлено, что работники указанного депо привлекаются к сверхурочными работам без их письменного согласия, работают без графиков работ, обязательность ведения которых предусмотрена правилами внутреннего трудового распорядка".

В целях восстановления трудовых прав работников предприятия прокуратурой внесено представление руководству структурного подразделения ОАО "РЖД". Кроме того, материалы прокурорской проверки были направлены в Государственную инспекцию труда в Самарской области для решения вопроса о привлечении виновных к административной ответственности за нарушении трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права по ч. 1 ст. 5.27 КоАП РФ.

В результате прокурорского вмешательства с персоналом проведена праворазъяснительная работа по вопросам привлечения сотрудников к сверхурочным работам, разработаны графики работы, как того требуют правила внутреннего трудового распорядка, а также нормы Трудового Кодекса РФ.

"За ненадлежащее исполнение возложенных обязанностей уволен заместитель начальника Эксплуатационного локомотивного депо Кинель по эксплуатации, — сообщила Кристина Кулик. — По материалам прокурорской проверки Государственной инспекцией труда в Самарской области к административной ответственности по ч. 1 ст. 5.27 КоАП РФ привлечено юридическое лицо — ОАО "РЖД", которому за содеянное назначен административный штраф в размере 40 тыс. рублей".