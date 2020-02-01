Евгений Серпер в рамках региональной депутатской недели посетил Хворостянский и Безенчукский районы

Депутат Госдумы Евгений Серпер в рамках региональной недели посетил с рабочим визитом Хворостянский и Безенчукский районы.

В Хворостянке парламентарий вместе с главой района Виктором Маховым провели прием граждан. Одно из обращений накануне 75-летия Великой Победы касалось содействия в капитальном ремонте мемориального комплекса в селе Михайло-Лебяжье. Евгений Серпер поддержал инициативу неравнодушных граждан. Представители спортивной общественности села Новокуровка попросили содействия в строительстве универсальной спортивной площадки. Другой социальной значимый вопрос касался помощи в ремонте жилья для семьи с семью детьми. Все вопросы депутат взял под свой личный контроль. Всего в приеме граждан приняло участие более 20 человек.

После общения с жителями Евгений Серпер провел встречу с активом Хворостянского района. В начале мероприятия народный избранник поздравил хворостянцев с 85-летием района. Дата образования района — 25 января, но по традиции День села будет отмечаться 12 июня, в День России. Виктор Махов пригласил депутата на празднование юбилея района.

Затем перешли к обсуждению Послания Президента, реализации нацпроектов и актуальных вопросов территории. В частности, речь шла об общественных инициативах, в том числе по формированию комфортной городской среды. Остановились и на проблемах, среди которых необходимость ремонта некоторых дорог и возобновление строительства образовательного центра. Депутат Госдумы подчеркнул, что каждый из поставленных вопросов будет детально проработан.

Следующим пунктом рабочей поездки Евгения Серпера стало село Ольгино Безенчукского района. Депутат ознакомился с работой крупнейшего в Поволжье производителя овощей — группы компаний "Самарские овощи". Агропромышленный холдинг обеспечивает полный цикл выращивания, производства, реализации картофеля и овощей. Предприятие вышло на объемы, позволяющие ему занимать лидерские позиции не только в Самарской области, но и в России. В Ольгино находится одна из трех производственных баз предприятия. Складские помещения овощехранилищ позволяют единовременно хранить до 120 тыс. тонн продукции, а мощности распределительного центра — отгружать до 700 тонн продукции ежедневно. Евгений Серпер и глава Безенчукского района Владимир Аникин пообщались с коллективом предприятия.

Также депутат посетил центр образования цифрового и гуманитарного профилей "Точка роста" в школе с. Ольгино. В центре созданы все необходимые условия, которые помогут детям раскрыть свои таланты, научиться мыслить, развиваться интеллектуально и физически, а также начать осваивать профессии. Здесь постоянно проводятся не только уроки информатики, технологии и ОБЖ, но и различные внеклассные мероприятия для обучающихся, воспитанников и их родителей. Например, шахматные марафоны, военно-патриотические мероприятия юнармейского отряда "Пламя", занятия по оказанию первой медпомощи с использованием манекенов, видеоконференции волонтерского, движения "Добрые уроки" и многое другое.

В этот же день состоялся сход жителей Ольгино, в котором приняли участие Евгений Серпер, Владимир Аникин и глава сельского поселения Олег Петрушкин. Ольгинцы задавали свои вопросы в течение двух часов. Больше всего людей волновало качество услуг ЖКХ. По итогам встречи принято решение организовать отдельную встречу жителей Ольгино с ответственными руководителями профильных организаций и компаний, чтобы была возможность решить проблемы и получить ответы на имеющиеся вопросы напрямую от поставщиков услуг ЖКХ.