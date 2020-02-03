В новой "Пятёрочке" стало еще больше свежести

Современный ритейл все более чутко реагирует на запросы покупателей, подстраиваясь под ритм жизни больших городов, вкусы и предпочтения покупателей. И то, что еще вчера было доступно в основном жителям столицы, теперь есть и в Самаре, неподалеку от дома.

Первое, что в новом магазине "Пятёрочка" нас приятно удивило, — это зона отдыха. Здесь можно немного передохнуть, выпить кофе или свежевыжатый апельсиновый сок, набросать себе список покупок, а также подзарядить смартфон. В ритме большого города все это будет очень кстати, особенно в условиях набирающей популярность онлайн-оплаты посредством гаджетов.

Ассортимент магазина довольно обширный, в нем представлено более 4000 товарных позиций. Здесь свою корзину соберут и веганы, и мясоеды, и молодые мамы, и просто люди, которые ценят разнообразие.

На полках — множество продуктов, произведённых на территории Самарской области. К ценникам таких товаров прикреплены специальные стопперы. Это очень важно для тех, кто отдает предпочтение продуктам местных производителей.

Особого внимания заслуживает зона "фреш". В новом магазине она заняла буквально половину торгового зала. Теперь фрукты и овощи, а также некоторые продукты с коротким сроком годности можно найти на специальной "фреш-арене".

Поддержала торговая сеть и еще один тренд ритейла — "Food-to-go" ("еда на вынос") и "Ready-to-eat" ("готовый к употреблению"). Что и говорить — готовая еда экономит время и добавляет новые вкусы в меню.

Для любителей пышной сдобы и хрустящих багетов хлебный отдел нового магазина станет настоящим подарком — расположенная непосредственно в универсаме собственная пекарня позволила расширить и без того немаленький ассортимент выпечки — свыше 40 позиций.

Понятная навигация по магазину упростит поиск нужных товаров. Здесь все продумано для удобства потребителей: если покупатель пришел за готовой продукцией, ему не нужно обходить весь торговый зал в её поисках — эти товары представлены сразу у входа. А вот продукты, обычно закупаемые "про запас" или большими партиями (к примеру, мука, сахар, крупы), расположены по периметру торгового зала. Сезонная продукция теперь представлена "особняком" — специально для таких товаров оборудована отдельная зона.

Для покупателей, которые торопятся, и для людей с небольшой корзиной выбранных товаров, теперь предусмотрены две кассы самообслуживания, которые позволят в оперативном режиме, без очереди рассчитаться за покупку.

В целом как во внутреннем, так и во внешнем оформлении нового универсама теперь преобладает тёплая цветовая гамма, а новая концепция освещения поддерживает атмосферу уюта.

Приятным бонусом ко всему вышесказанному станет то, что покупательские корзины созданы из переработанного пластика. Это говорит о том, что торговая сеть заботится не только о своих покупателях, но и о природе.