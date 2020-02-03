Губернатор: Большинство самарцев за действующую систему оплаты ТКО

В Самарской области был проведен опрос жителей на тему какой способ подсчета тарифа за вывоз мусора предпочтительнее — по площади, как сейчас, или по количеству проживающих. Об этом сообщил Дмитрий Азаров во время обращения с ежегодным посланием к депутатам и жителям области в понедельник, 3 февраля, сообщил глава региона.

"Мы провели массовое интернет-голосование, в котором приняли участие более 100 тыс. человек. Более 80% проголосовали за действующую систему", — сообщил Дмитрий Азаров.

Напомним, вопрос возник в связи с тем, что некоторые депутаты и общественники через суд добивались отмены действующих тарифов на вывоз мусора. Однако в итоге апелляционная инстанция признала их законными.

В целом же Дмитрий Азаров во время своего послания подчеркнул, что "никакого мусорного коллапса", которого многие опасались, "не случилось". "Зато в регионе было ликвидировано 626 свалок, которые копились десятилетиями", — сообщил губернатор, а также добавил, что уже начато постепенное внедрение системы раздельного сбора мусора, закуплено более 100 новых мусоровоз, отремонтировано 526 контейнерных площадок.

"Это не значит, что мы все проблемы решили. Но уже за первый год есть результат", — подытожил Дмитрий Азаров, правда, уточнил, что позитивные итоги не должны "расхолаживать". Так, пока еще не вся заявки граждан отрабатываются регоператором вовремя, темпы перехода на раздельный сбор мусора, по мнению главы региона, пока не достаточны. Помимо этого, он напомнил, что в 2020 г. необходимо завершить работу по проектированию четырех новых полигонов для мусора, "абсолютно безопасных для экологической среды". Приступить к их строительству планируется в 2021 году.