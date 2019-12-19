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ЖКХ и благоустройство Общество

Размер тарифа ТКО в Самарской области в 2020 г. не изменится

САМАРА. 19 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В четверг, 19 декабря, определением Четвертого Апелляционного суда общей юрисдикции отменено решение Самарского областного суда от 3 октября о признании частично недействующими тарифов на вывоз мусора, сообщает департамент информационной политики администрации губернатора Самарской области.

Определение суда вступило в силу с момента оглашения. Таким образом, до конца 2019 г. оплата услуг регионального оператора ООО "ЭкоСтройРесурс" по обращению с ТКО должна осуществляться по действующему тарифу в размере 598,16 руб. за кубический метр.

Департаментом ценового и тарифного регулирования Самарской области в декабре проведен анализ тарифной заявки регионального оператора и осуществлен расчет тарифа на предстоящий год.

В соответствии с принятым тарифным решением, в 2020 г. размер тарифа останется без изменений.

Напомним, в начале октября облсуд удовлетворил иск депутатов и общественников и отменил приказы, которыми были установлены тарифы на вывоз мусора. Также суд обязал региональные власти принять взамен новые нормативно-правовые акты, заменяющие те, что признаны недействующими.

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