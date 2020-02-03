Школьников Самарской области будут учить нравственным основам семейной жизни

Школьники Самарской области с нового учебного года будут изучать новый предмет — "Нравственные основы семейной жизни". Об этом в понедельник, 3 февраля, заявил губернатор Дмитрий Азаров в послании к жителям региона и депутатам губдумы.

"Укреплению семьи должно служить и внедрение в этом учебном году в 80 школах региона нового предмета — "Нравственные основы семейной жизни". Думаю, в этом году министерству образования и науки надо распространить изучение данного курса на все школы", — сказал глава региона.

Кроме того, он отметил, что правительство Самарской области в 2020 г. будет акцентировать особое внимание на поддержке семей.