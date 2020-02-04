Дети в Новой Самаре и пос. Мехзавод смогут учиться в новой трехэтажной школе

В Самаре в рамках национального проекта "Образование" продолжается строительство новой современной школы, рассчитанной на 1200 мест.

В 2019 году в регионе было построено две школы, а в текущем году строится еще три. Одна из них — в микрорайоне "Новая Самара". Все работы по ее возведению идут по графику. Уже построены коробки всех корпусов, сейчас идет монтаж внутренних перегородок.

В своем послании президент РФ Владимир Путин отметил, что конечная цель реализации национальных проектов — это обеспечение высокого стандарта жизни и равных возможностей для каждого человека в каждой точке страны. Вопрос доступности образования особенно актуален для семей, проживающих в новых строящихся микрорайонах.

"В ближайшие годы нас ждет резкий рост количества школьников, и президент дал поручение об увеличении числа школ, строящихся в соответствии с национальным проектом "Образование". Министерство образования уже готовит дополнительную заявку на участие в проекте. При этом важно учесть не только нынешнюю потребность, но и фактор демографических волн, возможность переоборудования школ под детские сады и наоборот", — подчеркнул губернатор Самарской области Дмитрий Азаров в своем послании.

Скоро дети, проживающие в Новой Самаре и поселке Мехзавод, смогут учиться в новой трехэтажной школе.

Строительные работы на объекте организованы в две смены. "Объект сдадим в срок. Школа состоит из шести корпусов, все они в одинаковой степени готовности. В настоящее время завершаются общестроительные работы", — рассказал заместитель директора по строительству ГК "Финстрой" Константин Лежень.

На сегодняшний день практически выполнены работы по возведению монолитного каркаса здания. Сейчас прокладывают инженерные сети, электроснабжение. При наступлении положительных температур строители приступят к отделочным работам.