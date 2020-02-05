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Образование Общество

На территории Самарского педуниверситета восстанавливают пруд "Сухой"

САМАРА. 5 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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На территории Самарского государственного социально-педагогического университета на ул. Антонова-Овсеенко в рамках благоустройства студгородка ведутся работы по восстановлению пруда Сухой. Об этом в конце января на заседании ученого совета рассказал проректор вуза по инфраструктурному развитию Александр Милеев.

В прошлом часть пруда была засыпана. Природоохранная прокуратура выдала предписание восстановить его прежний вид. Сейчас пруд очищается от строительного мусора, в соответствии с актом оценки зеленых насаждений и согласно разрешительной документации спилены старые деревья, раскапывается засыпанная часть водоема. Планируется высадка деревья благородных пород и дальнейшее обустройство. 

Как уточнил в ходе своего выступления Александр Милеев, появляющаяся в сети интернет информация о каком-либо капитальном строительство на этом месте не имеет под собой реальной основы.

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