На территории Самарского педуниверситета восстанавливают пруд "Сухой"

На территории Самарского государственного социально-педагогического университета на ул. Антонова-Овсеенко в рамках благоустройства студгородка ведутся работы по восстановлению пруда Сухой. Об этом в конце января на заседании ученого совета рассказал проректор вуза по инфраструктурному развитию Александр Милеев.

В прошлом часть пруда была засыпана. Природоохранная прокуратура выдала предписание восстановить его прежний вид. Сейчас пруд очищается от строительного мусора, в соответствии с актом оценки зеленых насаждений и согласно разрешительной документации спилены старые деревья, раскапывается засыпанная часть водоема. Планируется высадка деревья благородных пород и дальнейшее обустройство.

Как уточнил в ходе своего выступления Александр Милеев, появляющаяся в сети интернет информация о каком-либо капитальном строительство на этом месте не имеет под собой реальной основы.