На Проране загорелось судно на воздушной подушке

В среду, 5 февраля, в 14:20 произошло возгорание моторного отсека пассажирского судна на воздушной подушке "Хивус-1", следовавшего по маршруту Самара — Рождествено, сообщает пресс-служба Приволжской транспортной прокуратуры.

Собственником судна является ООО "Самарское речное пассажирское предприятие".

Установлено, что по прибытию на остановку о. Проран, в ходе высадки пассажиров капитан судна обнаружил задымление моторного отсека.

На момент возгорания на пассажирском судне находились капитан-механик и пять пассажиров. Возгорание локализовано самостоятельно капитаном судна, пострадавших нет.

Предварительная причина возгорания — замыкание электропроводов.

По данному факту прокуратурой организована и проводится проверка исполнения законодательства о безопасности движения на внутреннем водном транспорте.