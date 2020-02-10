Размер соцвыплат не будут уменьшать вместе с прожиточным минимумом

Депутат Самарской губернской думы Михаил Матвеев вышел с законодательной инициативой о внесении поправок в областной закон "О порядка установления величины прожиточного минимума". Суть предложения в том, чтобы в случае, если величина прожиточного минимума в очередном квартале будет снижена, размеры социальных выплат, "привязанные" к этой величине, уменьшаться не будут и останутся на прежнем уровне.

В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что за 2017-2018 гг. величина прожиточного минимума на душу населения уменьшилась. "В послании президента Российской Федерации Федеральному собранию от 20.02.2019 было особо отмечено на необходимость преодоления бедности населения, устранения факторов резкого снижения уровня благосостояния граждан. Однако вместо расширения социальной помощи бедным видится сокращение этой помощи, в том числе путем уменьшения величины прожиточного минимума и, следовательно, социальных пособий и иных выплат", — отмечает разработчик законопроекта в пояснительной записке к нему.

Кроме того, в документе сообщается, что эта позиция поддержана правительством Самарской области. Более того, аналогичные нормы установлены в Московской области, Красноярском крае, республике Коми, Кировской области и Пермском крае, говорится в пояснительной записке к законопроекту.